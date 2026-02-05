共同守護生命 中捷響應公益挽袖捐血「熱血聯捷、珍愛生命」登場

右起：聯邦銀行副總經理楊巨昌、中捷公司董事長顏邦傑與台中捐血中心企劃課長趙春美邀請民眾一同參與。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】春節前血庫告急，台中捷運公司與聯邦銀行今（5）日在捷運市政府站前舉辦「熱血聯捷、珍愛生命」公益捐血活動，獲得民眾、員工及市府人員踴躍響應，總計募得250c.c共250餘袋血液，有效補充血庫存量，為醫療體系提供即時支援。

中捷公司說明，為鼓勵民眾捐血，中捷公司與聯邦銀行攜手送出好禮，凡捐血250c.c者可獲贈王品集團500元商品卡1份，捐血500c.c者再加碼送7-ELEVEN商品卡400元。現場同時邀請書法老師揮毫賀歲春聯，結合市集特色攤商，讓民眾在參與公益之餘，也能感受濃厚的年節氛圍。

聯邦銀行員工一起來捐血。（圖/記者廖妙茜拍攝）

捐血活動自今日上午9時30分開始，許先生不到8時便到場排隊，他有20多年捐血歷史，知道每逢寒暑假常出現血荒，恰好他的捐血間隔期屆滿，特地前來響應；高女士同樣是捐血常客，今天一家三口都來捐血，她表示，捐血可促進新陳代謝，又能幫助他人，何樂而不為。

台中市政府民政局7位替代役男也相繼挽袖捐血，役男黃欣恩大學時因體重不足未達捐血標準，為了一圓捐血心願，他設法增重後終於如願以償。他表示，替代役核心價值是「愛心、服務、責任、紀律」，最近常看到血庫缺血消息，過年前透過捐血將溫暖與愛心傳遞出去，格外有意義。

中捷公司邀請書法老師揮毫贈春聯。（圖/記者廖妙茜拍攝）

中捷公司董事長顏邦傑指出，年節期間醫療用血需求持續存在，血庫常面臨供血壓力，期盼透過結合節慶氛圍的公益捐血活動，提升民眾參與意願，協助穩定醫療用血量。在捷運站辦理捐血活動，不僅提升公益能見度，也讓民眾更加認識與支持綠色交通，未來將持續透過異業合作，推動更多結合健康與永續理念的公益行動。

台中市替代役男響應捐血活動。（圖/記者廖妙茜拍攝）

聯邦銀行副總經理楊巨昌指出，聯邦銀行與台中捷運合作多年，雙方善盡企業社會責任，每年共同舉辦公益活動，為社會送暖，其中捐血活動尤具意義，因為一袋血可以救一條生命、一個家庭。他本身有捐血習慣，今天也加入捐血行列。

市集活動增添年節氣氛。（圖/記者廖妙茜拍攝）

台中捐血中心企劃課長趙春美說明，血液安全庫存量為10天，但台中血庫僅剩4.5天庫存量，以每天需有1800袋血計算，短缺近1萬袋血，其中O型血最急缺，庫存量僅3.9天，A型血也僅4.7天，期盼身體健康的民眾能踴躍捐血，共同守護生命。