共同對抗中國威權擴張！范雲聯手逾50名IPAC國會議員聲援黎智英

擔任對中政策跨國議會聯盟（IPAC）台灣共同主席的民進黨立委范雲今（11/9）在臉書分享，她和來自歐洲、亞太、北美、拉丁美洲和非洲多國的50幾位國會議員，一起為仍被囚禁的香港壹傳媒創辦人黎智英發聲。摘自范雲臉書



台灣今年首度以成員國身分參與對中政策跨國議會聯盟（IPAC），擔任台灣共同主席的民進黨立委范雲今（11/9）在臉書分享，在「2025 IPAC布魯塞爾高峰會」現場，她和來自歐洲、亞太、北美、拉丁美洲和非洲多國的50幾位國會議員，一起為仍被囚禁的香港壹傳媒創辦人黎智英發聲。

范雲說，就在高峰會召開前一週，美國前總統川普與習近平會晤時，當面要求釋放黎智英。這個行動讓香港再次被世界關注。

范雲指出，黎智英是第一位被以「勾結外國勢力罪」起訴的香港民主人士。他從2003年反基本法23條遊行、2014年的雨傘運動，到2019年的反送中，始終站在前線。面對威脅，他選擇留下，說：「我已準備坐牢，不會後悔。」他用行動告訴我們，堅持自由從來不容易。

范雲感謝黎智英的兒子黎崇恩特別前來IPAC報告他父親的狀況，黎崇恩講完後，她向黎自我介紹，黎很高興告訴她自己住過台灣，她也發現黎的中文有台灣口音。「他辛苦了，持續為營救父親在國際奔走。」

范雲強調，IPAC不只是國會議員的外交場合，更是全球國會議員共同對抗威權擴張的平台。過去IPAC持續呼籲各國政府檢討與香港的官方關係、制裁人權侵害者。她作為IPAC共同主席，除了在現場代表台灣發聲，也聲援支持爭取自由的香港人，共同對抗中國威權擴張，守護民主與人權！

