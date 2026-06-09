共同應對中國施壓 蕭美琴與惠恕仁聚焦合作強化執法量能

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副總統蕭美琴率團訪問帛琉，並與帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps Jr.)針對觀光發展、區域安全及治理能力建構等議題交換意見。蕭副總統表示，帛琉近年面臨中國將觀光資源「武器化」的挑戰，台灣除了協助帛琉推廣觀光，也會透過海巡、調查局及無人機技術合作，協助帛琉強化海域管理與執法量能，共同維護區域安全與穩定。

副總統蕭美琴啟動「帛榮專案」，率團前往友邦帛琉共和國訪問，盼達到深化兩國邦誼、推動帛琉觀光等核心目標。

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蕭副總統於當地時間9日接受媒體聯訪時談及，她在訪問帛琉期間與帛琉總統惠恕仁多次就觀光發展、區域安全及治理能力建構等面向交換意見；惠恕仁長期訪問台灣，雙方多年來也持續就各項合作議題保持密切溝通。

蕭副總統表示，她於8日與惠恕仁會晤時，惠恕仁特別關注如何吸引更多台灣旅客赴帛琉旅遊，尤其帛琉近年面臨中國將觀光資源「武器化」的挑戰。她指出，雙方就推廣觀光交換許多意見，期盼透過持續交流與合作，共促區域的和平、繁榮與穩定。蕭副總統說：『(原音)因為他們也面臨中國對觀光客...把觀光資源武器化，也就是用觀光資源來脅迫，大約10年前的遊客人數是比較多。當然他們還是希望取得環境跟旅遊行程的一個最佳的平衡，那這一點我們也做了許多的討論。』

在區域安全方面，副總統表示，帛琉的安全架構可分為不同層次。首先是整體戰略環境，帛琉與美國簽有「自由聯合協定」(COFA)，美國會依協定協助帛琉的國防與安全事務，為區域穩定提供重要保障。

其次，在海洋治理與執法合作方面，副總統指出，台灣海巡人員已派駐帛琉，協助海洋資源管理；未來也將有調查局人員與帛琉執法人員合作，共同打擊跨境犯罪、非法漁業及其他非法活動，進一步提升執法效能。

蕭副總統強調，台灣與帛琉的合作不僅著眼於當前需求，更重視永續發展與在地能力的建構，日前雙方已啟動無人機合作第一階段計畫，包括提供訓練機及相關培訓，協助帛琉導入新技術，提升海域管理與治理能力。

另外，對於蕭副總統此次出訪帛琉，帛琉當地平面媒體9日也以頭版及內文多版方式刊登相關報導。報導指出，帛琉總統惠恕仁以一系列活動歡迎蕭美琴，兩國領袖造訪洛克群島、貝里琉島，凸顯帛琉的自然之美與歷史底蘊。

報導還指出，蕭美琴此行雖彰顯穩固的外交情誼，但其影響在社區層面最為明顯。一名帛琉大學生描述這類夥伴關係如何為年輕人創造實際機會，讓各界再度關注帛琉社區在逾25年合作中所獲得的直接助益，從獎學金到基礎建設計畫，這份關係持續影響帛琉的國家發展與人民未來。(編輯：宋皖媛)

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