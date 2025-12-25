共同收受三百萬賄賂？ 南消前局長李明峯、洽琪科技楊詠琪遭聲押

南市消防局前局長李明峯廿五日凌晨為檢方聲押，涉嫌貪汙由檢廉調查中。(資料照片)

南市檢、廉廿四日前往南市消防局搜索，傳訊被告及證人等十人，同日訊後認前局長李明峯、消防業者楊女，共同收受曾姓消防設備業者給予賄賂三百萬餘，使曾獲取防設備車輛相關銷售收益，廿五日凌晨當庭逮捕前局長李明峯、消防業者楊女並向台南地院聲請羈押禁見。

廿四日上午廉政署南部調查組兵分多路前往南市消防局永華消防中心及相關人住所等八處地點搜查，同時也特別鎖定高壓細水霧幫浦消防車相關資料及「民間捐贈救災車輛」的採購與行政卷宗，同日帶回搶救科長、車保場長、前局長李明峯的秘書、司機等四人，同時另組人馬也帶同前局長李明峯、洽琪科技負責人楊詠琪等到案。

高壓細水霧系統搭載於皮卡車上，據有高機動性與高救災效率，南市消防局也將之列為優先捐贈。(資料照片)

八卦紛傳，洽琪科技掌握消防大單

今年南消內部盛傳楊女與前局長關係密切，才全力推動高壓細水霧幫浦消防車，南消內部也特別要求盡可能將高壓細水霧幫浦消防車應用於小型火警救災任務中，並要求一線須於現場拍攝救災照片回傳。而高壓細水霧幫浦消防車主打高機動性、高救災效率、低救災人員配置優勢，也是李明峯任內積極推動的新式救災政策。

然而自德國進口的高壓細水霧設備要價不斐，高級版本整合皮卡車與水霧設備，要價約四五０萬元，檢配版本分開設置車輛與水霧系統配備，每輛約二五０萬元，隨著南消積極推廣，另優先將高壓細水霧幫浦消防車列為民間捐贈首選，也引發基層質疑，今年八月也有內部曝光楊女身分，指稱其從消防大單獲利不斐、與李明峯關係匪淺等。

引進、銷售高壓細水霧幫浦消防車的洽琪科技於去年七月成立，代表人楊詠琪外在形象良好，與南消互動密切，公司官網也大方張貼幫浦消防車在救災任務中的好表現。而楊女名下另家公司華澍國際自一一０年起為南消印製消防月曆迄今，足見楊女與李明峯交情甚篤，兩人關係也為基層人員討論。

合謀貪墨三百萬？ 檢方凌晨聲請羈押。

民間不乏熱心人士捐贈消防車輛、設備等，捐贈者未必對於救災裝備有了解，為確保捐贈車輛、設備規格效能適用現行救災環境，一般均由消防局人員建議購買廠商，捐贈者與業者談妥價格下單，再交付消防局勤務使用，能夠獲得優先推薦的廠商自然能順理成章爭取到消防大單。本次調查目的也在於追查是否有相關人員收受回扣或圖利特定廠商。

廿四日檢察官初步調查後，認李明峯職務上具有審核民間捐贈消防設備車輛等權限，自一一二年起於職務相關行為，與楊詠琪共收受曾姓消防設備業者賄賂三百萬餘，曾姓業者從中獲得銷售捐贈消防車輛營利，送審消防設備工程相關資料順利通關等，存在對價關係。

檢方訊後認李明峯、楊詠琪共同涉貪汙之對於職務上行為收受賄賂等犯罪，嫌疑重大且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，廿五日凌晨當庭逮捕並向台南地院聲請羈押禁見。曾姓業者涉同法對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪嫌，十萬元交保。其餘被告、證人請回。