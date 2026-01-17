共同當環保尖兵 苗栗竹南鎮今年度首編列、發放獎勵金

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮近年人口增長快速，部分民眾與不肖業者為圖方便，隨意棄置垃圾與事業廢棄物，造成環境髒亂。竹南鎮公所為展現維護市容決心，今年度特別編列預算，民眾若檢舉屬實且確定裁罰，最高可獲得實收罰鍰50%的獎金，單案最高可達5萬元。

方進興指出，竹南鎮近年來人口增長迅速，為方便民眾丟棄垃圾，除夜間沿街垃圾收集，日間更設有多處垃圾定點收集處，但仍有民眾為貪圖一時方便，隨手棄置垃圾，造成環境髒亂。

方進興也說，自2019年5月已停止家戶修繕廢棄物進鎮公所掩埋場傾倒，造成許多不肖業者於鎮內偏僻地區隨意傾倒。為維護鎮內環境整潔，今年度特別編列檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵金，盼全民一起監督並維護竹南鎮環境。

至於獎勵金發放，方進興說，依「苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」及「苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件檢舉獎金發給基準表」規定。

竹南鎮公所舉例，成功檢舉隨意棄置垃圾包可實收罰鍰的50%；拋棄菸蒂、紙屑、檳榔渣可實收罰鍰的20%；事業廢棄物非法傾倒可實收罰鍰的20%。

