共同社民調：近6成受訪者認為高市「台灣有事」言論影響經濟

共同社20至21日實施的日本全國電話民調顯示，對日本首相高市早苗11月初在國會有關「台灣有事」的答詢引發的中日關係惡化，有59.9%受訪者說會對日本經濟帶來負面影響。

共同社21日報導，根據上述民調，高市內閣的支持率，也從上次11月的調查下降2.4個百分點，來到67.5%；不支持率為20.4%。另一方面，對高市涉台國會答詢，57%受訪者不認為是失言，占比高於認為是失言的37.6%。

高市11月7日在國會回應議員質詢時說，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，但仍要看實際個別具體情況。此話引發近期中日關係緊張。

