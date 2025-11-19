共同社：中方停止進口日本水產品

日媒報導，中方已暫停進口日本水產品。圖為日本北海道根室港碼頭上放著漁民捕撈的扇貝。路透社資料照片



日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引起中國接二連三的「懲罰」措施。根據日本媒體報導，中方已通知日方，將暫停進口日本水產品。

共同社今日（11/19）引述知情人士指出，中國政府今日上午透過正式外交管道聯絡日方，稱將暫停進口日本海鮮。

知情人士說，中方表示，有必要對福島核一廠處理水進行監測。但報導認為，此舉可能是針對高市日前的「台灣有事」言論進行反制措施。

中國於2023年以福島核一廠排放廢水汙染日本水產品為由，禁止進口日本水產。

禁令直至今年11月初才傳出解除。日本媒體本月7日報導，本月已有6公噸北海道扇貝出口中國。

