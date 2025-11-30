共同社：日方已和菲律賓商討出口03式防空飛彈 日本武器出口預計快速解禁

日本03式中程防空飛彈。翻攝日本陸上自衛隊官網



日本共同社週日（30日）獨家報導，日本政府已經和菲律賓政府進行磋商，菲律賓有意購買日本製的03式防空飛彈。一旦成真，預料這將是日本高市早苗政府解禁日本「殺傷性武器」出口的先例。

共同社報導，多位相關人士30日透露，日本政府已與菲律賓非正式協商出口「03式中程地對空飛彈」的事宜。報導指出，日菲兩國政府已就出口03式進行了意見交換，菲律賓方面表達將其引入軍隊的興趣。

今年6月，報導也指出日本將移交6艘退役的阿武隈級巡防艦給菲律賓，日菲之間的防務合作持續密切進行，對應中國在南海、東海日益侵略性的進逼行為。

報導指出，根據目前日本的《防衛裝備轉移三原則》，日本的軍事裝備僅有「救援、運輸、警戒、監視、掃雷」五種非戰鬥、非殺傷性類別可以出口。高市早苗的自民黨以及合作執政的日本維新會，已經在聯合執政協議中，載明2026年度要廢除這五種限制範圍。

03式是日本自行開發生產的中程防空飛彈，射程50公里，填補短程防空飛彈以及愛國者飛彈之間的空隙。日本防衛大臣小泉進次郎上週訪問日本最靠近台灣的與那國島時，表明將按計畫在與那國島部署03式防空飛彈，已引起北京激烈反應。

長年以來由於受限軍事裝備不能出口，日製武器系統僅限自用，產量不大，單價昂貴，並且無法在外國取得實戰部署經驗。相較之下，南韓軍工產業不受限，現正以物美價廉並且能夠準時交貨的姿態，大舉攻佔教練機、戰車、裝甲車等市場。

在川普政府重新強調恢復「美國製造」重要性的同時，善用日韓這些美國盟友具備的生產能力，也成為討論的焦點。烏克蘭戰爭爆發後美歐發現自身軍工產能嚴重不足，能利用日本的工業能力加入「自由陣營」的兵工廠，也將對盟國有利。

相關人士向共同社表示，03式出口的討論清楚表明高市早苗積極推動日本軍品出口解禁的決心。不過，屆時哪些軍事用品可以出口，是由首相高市早苗主持的國家安全會議決定。反對黨勢必將提出質疑，認為這個過程不經國會，缺乏適當討論。

