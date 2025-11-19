共同社：日本重啟世界最大核電廠 新潟縣知事擬本週批准

日本共同社今天(19日)報導，新潟縣知事預計將在本週批准世界最大核電廠的重啟。

這項批准將清除東京電力公司(TEPCO)重啟「柏崎刈羽核電廠」的最後一個里程碑，2011年的福島核災使得這座核電廠關閉了超過10年。

共同社引述多名縣府不具名消息人士，新潟縣知事花角英世最快將在21日宣布批准柏崎刈羽核電廠的部分重啟。

東京電力公司計畫在11月6日和7日讓這座核電廠最大的兩部機組重新上線，能夠供應合計2,710百萬瓦(MW)的電力，並可能將其餘5部機組的一部分機組退役。柏崎刈羽核電廠的總裝置容量達8,212百萬瓦。

今年10月，東京電力公司完成了6號反應爐裝載燃料的檢查工作，並表示已經確認啟動反應爐所需需的主要系統正常運作。

東京電力公司也承諾投入1,000億日圓來支持當地社區，以增加當地民眾對重啟核電廠的支持。東京電力公司多年來一直爭取重啟核電廠，但遭到部分當地民眾的反對。

如果批准重啟，這將符合日本新任首相高市早苗計畫支持更多核電廠重啟，強化能源安全的政策。(編輯：許嘉芫)