共同社：駐日美軍移師關島計畫調整 考量台灣有事

（中央社東京27日綜合外電報導）共同社報導，美軍修改原先擬將駐沖繩美國陸戰隊步兵部隊轉移美屬關島並改編為具備快速反應能力部隊的構想。這是考慮到台灣突發事態，力圖維持對中國的嚇阻。

報導指出，修改方案是步兵部隊繼續留在司令部位在沖繩縣宇流麻市的美軍陸戰隊第三遠征軍麾下。這可能會對日美兩國政府已經達成一致的駐日美軍陸戰隊移師關島計畫產生影響。

根據報導，修改內容已經寫入美國陸戰隊10月更新的文件「兵力設計」。關於以沖繩縣名護市等地的施瓦布軍營為據點的步兵部隊第四海軍陸戰團，其方針是「繼續隸屬美國陸戰隊第三遠征軍，維持核心任務」。此前的構想是將該部隊轉移至關島，改編為規模較小、具備迅速反應能力的「陸戰隊濱海作戰團」（MLR）。

美國陸戰隊總部在接受共同社採訪時就修改的理由解釋稱：「陸戰隊為了維護地區和平與穩定，要展現對敵對勢力採取重大行動的態勢。」

中國正迅速強化限制美軍靠近近海的反介入/區域拒止（A2/AD）能力。相關人士透露，美軍內部因此對將步兵部隊從距離台灣較近的沖繩轉移至距離更遠的關島出現異議。

日美兩國政府為減輕沖繩負擔，同意將約9000名美軍陸戰隊員轉移至海外，其中4000人以上移師關島。去年12月，約100名後勤人員已開始轉移至關島。

日本官房長官木原稔就此次修改可能產生的影響表示：「日美之間已經達成的共識並未發生變化。」一名日本政府高層官員認為，美軍陸戰隊正在謹慎研究包括其他部隊轉移方案在內的計畫。（編輯：何宏儒）1141227