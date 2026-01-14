共同社：高市表態有意解散眾議院 大選最早2/8登場

共同社引述日本執政聯盟高層報導，日本首相高市早苗今天(14日)已做出表態，有意在國會於1月23日召開後，立即解散眾議院。

高市所屬自民黨的執政聯盟夥伴、維新會領袖吉村洋文(Hirofumi Yoshimura)對媒體表示，高市預料將於19日正式宣布相關計畫。

若眾議院在會期一開始後不久即被解散，眾議院大選的正式競選活動可能於1月27日或2月3日展開，投開票日則可能在2月8日或2月15日。

這場提前大選距離上一次眾議院選舉不到1年半的時間。依日本憲法規定，眾議院議員任期為四年，除非眾議院提前解散。

自去年10月高市上任以來，其領導的內閣維持高支持度，儘管自民黨與維新會組成的執政聯盟在眾議院僅握有極其微弱的優勢席次。

在野陣營批評提前解散眾議院、舉行提前大選的構想，指出此舉可能延宕將於4月開始的2026會計年度初步預算案在國會的立法進程，儘管高市早苗承諾將以推動其政策為優先。