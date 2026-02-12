「共同警戒區」重映 朴贊郁憶冒險拍敏感題材

（中央社記者王心妤台北12日電）韓片「JSA共同警戒區」被譽為韓國影史重要電影之一，上映26週年時宣布4K修復版將於3月13日重映。導演朴贊郁曾說，拍攝正值南北韓敏感時代，而這是大膽且冒險的嘗試。

根據片商提供資料，「JSA共同警戒區」由朴贊郁執導，宋康昊、李炳憲、李英愛、申河均主演，故事圍繞在南北韓交界的「共同警戒區」發生的神秘槍擊事件，一名瑞士籍女軍官奉命調查真相，卻逐步揭開一段不該存在、卻真實發生的士兵友情，直指制度、身分與人性之間難以逃避的矛盾。

朴贊郁曾說，「JSA共同警戒區」拍攝時還在南韓跟北韓題材仍高度敏感的年代，能讓北韓角色以具有人性跟情感的方式出現在大銀幕，本身就是件大膽且冒險的嘗試。

「JSA共同警戒區」推出紀念套票，將送出專冊、韓版原文海報，並於26日開賣。（編輯：龍柏安）1150212