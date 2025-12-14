共同面對呂宋海峽緊張局勢 我海巡署訪菲海岸警衛隊討論情報共享

我國海巡署官員12日拜訪了菲律賓海岸警衛隊海上安全執法司令部 圖：翻攝自菲律賓海岸警衛隊海上安全執法司令部的臉書

[Newtalk新聞] 隨著中國在南海和呂宋海峽咄咄逼人，我國與菲律賓面臨同樣的困擾。《海軍新聞》（Naval News） 稍早報導，我國海巡署官員12日拜訪了菲律賓海岸警衛隊海上安全執法司令部（MARSLEC）。根據該司令部的消息，此次訪問的目的是「探討未來合作機會，以進一步加強海上安全行動」。

新聞稿指出，「雙方還討論了擴大海上安全執法司令部人員的教育和培訓計劃、能力建設以及其他共同關心的問題。」

報導指出，這次雙方海岸防衛部門的互動，是菲律賓和台灣之間關於國防和安全合作的初步但不斷深入的討論的最新例證。今年7月，《華盛頓郵報》（The Washington Post）曾報導，台灣正悄悄加強與菲律賓駐馬尼拉外交和國防領導人的高層接觸。台灣軍事觀察員出席了美菲聯合海軍陸戰隊在呂宋海峽舉行的聯合演習。

報導指出，呂宋海峽是台灣第一島鏈的戰略要道，一旦中國試圖入侵台灣，這裡將首當其衝。

追蹤解放軍動態的PLATracker創辦人劉易斯（Ben Lewis）告訴《海軍新聞》(Naval News)，菲律賓海岸警衛隊若能與台灣海上安全部隊進行潛在合作，將獲得諸多作戰優勢。

劉易斯表示：「對（台菲）兩國而言，現實情況是它們在應對中國脅迫方面面臨著非常相似的問題，尤其是來自中國海警的脅迫。由於台灣在南海擁有島礁，它們可以共享有關中國船隻位置的情報。」

在與中國海警和中國海上民兵的鬥爭中，台北方面選擇大幅擴充海警力量，為其配備更先進的巡邏艇和艦艇。台灣前總統蔡英文任內，政府曾大力推動一項耗資33億美元的計劃，旨在2027年為其海巡配備一百多艘巡邏艇。

報導指出，台灣軍隊必須應對中國軍隊在金門等近海島嶼附近日益頻繁的入侵。其中一些艦艇將在潛在的兩岸衝突中發揮關鍵作用，尤其是具備兩用和反艦能力的安平級近海巡邏艦。

劉易斯解釋，道「能力建設是另一回事——台灣海警署資金充足，艦艇數量也在快速增長。」 「我認為台灣海巡署在訓練方面還有提升空間，而且菲律賓或許可以接收一些老舊艦艇。」

報導指出，馬尼拉目前正與北京就南海多個爭議海域存在爭端，依靠從日本和法國租借的巡邏艇來維持海上存在，以對抗包括中國人民解放軍海軍艦艇在內的中國大型艦艇。

儘管菲律賓海岸防衛隊預計將在未來十年內從法國、日本和澳洲接收近50艘巡邏艇，但該機構也意識到需要更多艦艇來維持在菲律賓專屬經濟區和內水範圍內強大的海上巡邏能力。

