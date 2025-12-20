共和世代OneRepublic高雄巨蛋開唱！主唱萊恩穿宮廟背心 秒變主委笑翻歌迷

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

4度訪台、2度完售高雄巨蛋演唱會的搖滾天團共和世代（OneRepublic），19日晚間於高雄巨蛋開唱，主唱Ryan Tedder（萊恩泰德）以充滿活力的親民笑容抵高雄，主辦單位Live Nation Taiwan 為了迎接共和世代再度重返開唱，準備了超接地氣的「萊恩款」宮廟背心：正面印有「萊恩泰德」中文名及標語「經典不敗 共和世代」彰顯Ryan Tedder 多年來打造無數冠軍金曲的輝煌成就。

演唱會一開場，主唱 Ryan Tedder 驚喜身穿特製「萊恩款」宮廟背心登場，隨著節奏感爆棚的〈Born〉震撼揭幕，金色彩帶瞬間狂噴，全場氣氛直衝最高點。緊接著〈Secrets〉、〈Run〉、〈Stop And Stare〉等多首破億神曲連發，首首引爆全場大合唱，讓萬人徹底沉浸在 OneRepublic 的音樂魅力之中。唱到〈RUNAWAY〉時，更即興將歌詞改為「My friends in 高雄 they don’t know…」瞬間點燃現場情緒，引來全場尖叫。隨後Ryan Tedder用中文熱情向高雄打招呼：「高雄，你好你好！」笑說「高雄在聖誕節竟然還有 25 度的溫暖天氣，更大讚在地美食，直呼演出結束後一定要立刻回飯店狂點水餃，愛你們。」

而後Ryan Tedder來到台下延伸舞台，他以乾淨有力的嗓音近距離獻唱，並分享自己與國際天后們及 K-POP 藝人合作的幕後創作故事，過程中還俏皮加碼親筆簽名足球送給幸運歌迷，展現滿滿親和力，後半段則是帶來未曝光新歌首唱、接連帶來經典情歌〈Apologize〉、電影《捍衛戰士：獨行俠》主題曲〈I Ain’t Worried〉，最後壓軸〈Counting Stars〉萬人同步點亮手機燈海，Ryan Tedder 深情向高雄道別：「謝謝高雄，我們下次見。」同時相約2026 年3月4日台北小巨蛋見。

