共和黨人倒戈給川普難看 美眾院反對向加拿大課稅

美國聯邦眾議院通過「反對向加拿大開徵關稅」議案，多位共和黨籍眾議員跑票，給予美國總統川普迎頭一擊。

美國聯邦眾議院在11日星期三，通過一項決議案，反對美國總統川普對加拿大徵收關稅的決定。儘管這項決議案，只有象徵性意義，不過有多名共和黨聯邦眾議員跑票，這是對聯邦眾議院議長強生，與美國總統川普威信的嚴重打擊。（葉柏毅報導）

據美國財經媒體CNBC報導，這項由紐約州民主黨籍眾議員米克斯提出的關稅決議案，以219票贊成，211票反對的比數，在眾議院過關，多名共和黨議員倒戈，投下贊成票，大出眾院議長強生意外。

米克斯是聯邦眾議院外交事務委員會民主黨籍首席議員，他10日在社群平台「X」，公開批評眾議院議長強生「卸責」，不敢違逆川普，他呼籲共和黨人要公開表態，是要終止川普繼續推動這些可能會推高美國人生活成本的關稅，還是繼續強迫美國家庭為川普的高關稅埋單。

共和黨籍的內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯在決議案通過後，在「X」平台發文指出，國會必須要就關稅問題進行辯論。貝肯認為，關稅對美國經濟而言，不但是一項負面因素，更加重了美國消費者、製造商和農民的生活負擔。

外電指出，儘管這項決議案，有極大可能性遭美國總統川普否決，不過許多共和黨聯邦眾議員跑票，也可以看做是川普對美國今年年底期中選舉影響力的一個風向標。