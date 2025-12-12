共和黨人倒戈 印州拒重劃選區 挫川期中選舉布局

圖／達志影像美聯社

美國總統川普布局明年期中選舉，卻未獲自家共和黨人支持。川普在多州力推重劃選區，以增加共和黨在眾議院的席次，但在保守的印第安那州，過半共和黨人投票反對。而川普政府試圖二度起訴川普的政敵、紐約州檢察長詹樂霞，也再遭大陪審團拒絕。根據美聯社最新民調，川普的經濟執政滿意度，掉到31%，是兩任來最低；不過路透社民調則指出，共和黨也不用太悲觀，因為期中選舉較會出來投票的年長選民，多偏向共和黨。

美國印第安那州州參議員：「機器已關閉，書記官將清點票數，19票贊成，31票反對，法案被否決。」

印第安那州重劃國會選區法案，以19比31否決，州參議院內外都響起歡呼聲。儘管白宮持續施壓，在這個美國中西部最保守的州之一，超過一半的共和黨州議員加入民主黨的陣營，投票反對重劃選區。

美國印第安納州民主黨州參議員 亨莉：「有很多外部力量施壓，但你知道，印第安那州人民今天取得勝利，我的意思是印第安那州人民，他們的電話、寄到州議會的信件、他們的證詞、出席市民大會，都很重要，而議員也聽進去了。」

票數差距之大，讓事前不斷放話威脅的白宮錯愕。事後川普立即改口，稱自己並沒有參與太多。

美國總統 川普：「我沒有很努力爭取，我認為如果可以重劃選區，我們(眾議院)可以再多拿兩席就好了。你們有個人，我猜是州參議院議長，布雷，不管他叫什麼，我聽說他反對，他可能將會輸掉下次黨內初選，不管何時舉行，我希望他輸掉。」

川普力推的新選區，要讓共和黨在明年期中選舉，橫掃印第安那州9席聯邦眾議院席位，目前2席是民主黨。提案重劃選區的共和黨人直指，第二次美國內戰已經開始；反對的同黨議員則表示，儘管不希望看到民主黨贏得眾議院多數，但這不該由他們決定，應該由選民決定。

不只選舉操作失敗，川普報復政敵也再受挫，維吉尼亞州聯邦大陪審團，週四，二度拒絕起訴紐約州檢察長詹樂霞。

而遭川普政府錯誤驅逐，後來又被控人口走私，遭監禁的薩爾瓦多男子阿布雷戈賈西亞 (Kilmar Abrego Garcia)，儘管川普政府官員一再聲稱，他永遠無法在美國獲得自由，週四，獲法官裁定立即釋放，指他返回美國後再次拘留，沒有法律依據。

白宮發言人 李威特：「阿布雷戈賈西亞非法滯留我國，他已被證實是人口販運者，也是黑幫成員，政府有這些證據，如你們在國土安全部的聲明中看到的，他們表示將繼續在法院打這場法律戰。」

這個案件是川普政府打擊無證移民的象徵。男子在青少年時期非法入境，之後長年住在馬里蘭州，現在有美國籍的妻小；儘管暫時獲釋返家，他隔天就必須再向移民局報到。

美國參議員：「動議未通過；動議未通過。」

華府政壇另一個爭議性議題，即將在年底到期的平價醫療法案補貼，兩黨各自的提案在參議院雙雙被否決，代表約2400萬美國人從1月1日起，醫療保險費將大幅上漲。

美國參議院少數黨領袖 舒默：「共和黨人剛否決了民主黨人提出的，簡單明瞭地延長平價醫療法案稅額抵免的法案，這是他們確保民眾健保費，在未來幾個月不會飆升的最後機會，民主黨人努力了，但現在共和黨人選擇了結果。」

美國參議院多數黨領袖 圖恩：「你無法修正這個計畫，你不能在沒有改革的情況下全面延長，這項計畫充斥浪費、詐欺和濫用。」

美國國會下週就會休會直到1月5日，換句話說，一月健保費漲定了。在萬物齊漲下，川普依然對自己的經濟成績單很滿意，在社群上抱怨他創造了沒有通膨、可能是美國史上最棒的經濟，但要到何時才會給他肯定。現實是美國並非零通膨，美國人愛吃的沙朗牛排，今年九月每磅14.14美元，比一年前的11.79美元，漲價約兩成。根據美聯社民調，美國人對川普經濟的滿意度，從三月的40%，掉到31%，是川普兩任來最低。

美國路易斯安那州民眾：「在我看來，川普發動的關稅就是個笑話，付錢的還是美國人，那就是我不喜歡的地方。(那你還支持川普總統嗎？) 是的，我支持他，但並非都很滿意。」

川普的保守基本盤，儘管有不滿，但還是支持他。路透社民調也指出，儘管民主黨近來多場選舉勝出，但不用高興得太早，因為共和黨在年長選民中更占優勢，而這些人在期中選舉比較會出來投票，且較不容易受民主黨主打的「可負擔生活」議題影響。

