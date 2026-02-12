共和黨人罕見倒戈！美眾院阻止川普對加拿大課徵關稅

美國國會大廈眾議院議事廳。（圖／達志／美聯社）

共和黨掌握些微多數的美國聯邦眾議院，於美東時間11日罕見出現共和黨人倒戈的情況。當天眾議院以219票對211票通過決議，明確反對總統川普（Donald Trump）向加拿大課徵關稅的政策，並要求終止其以「國家緊急狀態」為由實施懲罰性貿易措施的權力。

據《路透社》報導，共有6名共和黨議員在表決中倒戈，與幾乎全數民主黨議員站在同一陣線。這項決議雖屬象徵性質，卻凸顯共和黨內對川普貿易政策的分歧。此前，參議院也曾2度投票阻止川普對加拿大加徵關稅，即使共和黨在該院擁有更多席次。

不過，即便該案後續在參議院再次過關，也幾乎不可能正式成為法律。因為川普預料將動用否決權（veto），而要推翻總統否決，需在2院各自取得2/3多數支持。有鑑於多數共和黨人仍不願公開挑戰川普，這道政治門檻幾乎難以跨越。

此次表決的前1天，3名共和黨議員才剛與民主黨合作，阻止黨內領導層試圖限制國會挑戰關稅措施的權力，顯示圍繞關稅問題的程序與權力之爭正逐漸升溫。部分議員強調，美國憲法將關稅權限明確賦予國會，而非總統，對川普頻繁透過行政命令設定關稅的做法深表疑慮，尤其當對象是長期盟友加拿大時，更引發政治與外交層面的質疑。

決議提出者、眾議院外交委員會（House Foreign Affairs Committee）首席民主黨眾議員米克斯（Gregory Meeks），在院會上直言：「加拿大不是威脅。加拿大是我們的朋友。」他指出，關稅政策正推高美國家庭生活成本，而川普以毒品問題構成國家緊急狀態作為正當性依據，並無充分事實支持。

根據無黨派政策研究中心「耶魯預算實驗室」（Yale Budget Lab）的估計，川普政府的關稅措施使每個美國家庭每年增加約1,400美元的支出；總部位於華盛頓特區的無黨派智庫「稅務基金會」（Tax Foundation）也指出，2025年每戶家庭負擔約1,000美元，今年將升至1,300美元。成本壓力已成為國會內部反彈的重要動力，特別是通膨升溫與期中選舉交織的政治環境下。

對此，川普強硬警告任何在眾議院或參議院投票反對關稅的共和黨人，「到選舉時將會承擔嚴重後果。」他也在社群媒體上批評加拿大在貿易上占美國便宜，形容其為「全世界最難打交道的國家之一」，尤其是在北方邊境議題上。

此次美加爭議最早可追溯至川普2.0重返白宮初期。去年2月，他下令對加拿大進口商品課徵25%關稅；8月更簽署行政命令，將未納入《美國－墨西哥－加拿大協定》（U.S.-Mexico-Canada Agreement）範圍內的加拿大商品關稅提高至35%，正式掀起2國的關稅戰。

川普政府將此舉與加拿大未能有效阻止芬太尼（fentanyl）走私掛鉤。然而，加拿大政府與美國緝毒局（DEA）均指出，自加拿大流入美國的芬太尼僅占美國街頭總量不到1%。這一數據進一步削弱了「國家緊急狀態」論述的政策基礎。

