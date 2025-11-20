共和黨前總統錢尼葬禮冠蓋雲集 拜登將出席、川普反未受邀

2008年2月7日，美國時任副總統錢尼在美國保守聯盟年會致詞。路透社資料照片



美國共和黨籍前副總統錢尼的追思禮拜將於週四（11/20）舉行，民主黨前總統拜登、前副總統賀錦麗等多位政要都將出席，但美媒披露，共和黨現任總統川普、副總統范斯反未受邀。錢尼3日逝世後，川普迄今仍沉默，未曾公開致哀。

有線電視新聞網（CNN）引述知情人士稱，錢尼（Dick Cheney）的追思儀式將以全軍禮規格舉行，逾千人將出席，預料會是兩黨冠蓋雲集的盛大場面，不過川普（Donald Trump）與范斯（JD Vance）均未受邀。

報導稱，川普與范斯未獲邀請並不令人意外。錢尼是終身的強硬保守派，2016年曾支持川普競選總統，但他逝世前最後幾年都在公開反對川普，並力挺女兒麗茲・錢尼（Liz Cheney）。麗茲・錢尼在眾議員任內，曾參與國會特別委員會調查2021年1月6日國會暴動，因而激怒川普。

美聯社報導，拜登（Joe Biden）的發言人已證實拜登會出席。拜登在錢尼逝世後曾發表聲明，稱錢尼「在一整套強烈的保守價值」引導下行事，「他相信家庭貫穿一切，我也如此相信」。

錢尼的葬禮將於美東時間週四上午11點（台灣時間週五凌晨零時）舉行。共和黨前總統小布希（George W. Bush）則將在追思儀式致詞，送別曾在白宮與他搭檔8年的錢尼。

四位前副總統賀錦麗（Kamala Harris）、彭斯（Mike Pence）、高爾（Al Gore）與奎爾（Dan Quayle）也將出席追思儀式。

預計還將有大批現任與前任的兩黨內閣官員與國會領袖出席，包括民主黨的前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、共和黨籍的參議院現任多數黨領袖圖恩（John Thune）與前領袖麥康奈（Mitch McConnell）。

CNN指出，這場葬禮的賓客名單象徵美國政壇尚未如此兩極化的時代。在那個時代，有政要過世時，兩黨政治人物都會前來致意。

錢尼在2001年至2009年擔任布希的副總統。他於11月3日因肺炎以及心血管疾病併發症逝世，享壽84歲。在當選副總統之前，錢尼曾任國防部長、白宮幕僚長，以及懷俄明州聯邦眾議員。

他被認為是美國史上最具權力與影響力的副總統之一。由於他深入參與美國攻打伊拉克戰爭的決策，使他卸任時極不受歡迎，留下極具爭議性的歷史評價。

