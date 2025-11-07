共和黨力挺川普 美參院否決限制對委內瑞拉動武決議
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國聯邦參議院共和黨人今天否決一項決議，這項決議原將禁止總統川普在未經國會授權下對委內瑞拉發動攻擊。白宮官員昨天向國會議員簡報，表示華府目前並無計畫對委內瑞拉領土發動打擊。
路透社報導，參議院以51票對49票否決讓「戰爭權力法」（War Powers Resolution）進入正式表決程序。
這次投票大致遵循黨派立場，只有兩名共和黨議員倒戈支持民主黨。這顯示共和黨支持川普在加勒比海南部的軍事部署，這項行動始於兩個月前針對委內瑞拉近海船隻的致命攻擊。
川普政府表示，自9月初以來，美軍在太平洋及加勒比海南部對船隻發動至少16次打擊，造成超過65人死亡。
這場持續的軍事行動引發外界憂慮，川普可能最終會對委內瑞拉本土發動攻擊。這促使跨黨派國會議員提出限制總統軍事權決議，主導者包括民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）與謝安達（Adam Schiff），以及共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）。
川普近幾週暗示可能對委內瑞拉發動地面攻擊，甚至表示已授權中央情報局（CIA）展開秘密行動。雖然他後來否認，但華府仍持續在加勒比海地區派遣戰機、軍艦與數千名士兵，擴大軍力部署。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）昨天向國會領袖及兩黨國安委員會成員簡報。
美國聯邦眾議院軍事委員會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith）表示：「根據簡報內容，我認為政府目前不想與委內瑞拉開戰。但問題在於川普以他一貫作風，變化多端、隨時可能改變主意。誰知道呢？」
參議院情報委員會民主黨領袖華納（Mark Warner）指出，政府官員對船隻攻擊的法律依據，完全未提及對委內瑞拉本土發動攻擊的正當性。他說：「法律意見裡根本沒有提到委內瑞拉。」
一名高階政府官員稱，若針對陸上目標發動攻擊，可依「國家安全理由」作為正當性。但部分法律專家警告，這些打擊行動可能違反國際法以及美國自身的禁止暗殺與謀殺法規。
在今天的辯論中，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）呼籲白宮為所有100名參議員進行完整簡報。民主黨人也要求召開眾議院全體會議，以了解情況。
政府聲稱，遭鎖定對象是「危害美國人的毒品恐怖分子（narco-terrorists）」，但未提供任何證據或公開法律依據，說明為何選擇摧毀船隻而非攔截與逮捕嫌疑人。
根據美國憲法，總統在發動長期軍事行動前，必須取得國會授權。
參議院外交委員會主席、共和黨籍的里契（Jim Risch）反對決議，表示川普身為三軍統帥，已擁有必要權限。「我希望我的同僚今天能與我一起祝賀總統的作為。」
這是國會近期第二次企圖限制川普戰爭權限。上個月，參議院也以51票對48票否決了另一項試圖制止對船隻攻擊的決議，當時同樣有兩名共和黨議員保羅與穆考斯基（Lisa Murkowski）投下贊成票。
凱恩與謝安達表示，他們將考慮之後再提新決議。（編譯：徐睿承）1141107
