共和黨參選人朗恩赴明州抗議遭刺 頭部流血倉皇逃離

美國29歲的佛羅里達州共和黨參議員參選人朗恩（Jake Lang）17日（當地時間）在明尼蘇達州組織「反舞弊遊行」（March Against Fraud）時爆發激烈衝突，頭部疑似遭利刃刺傷流血，濺血畫面也曝光。

佛州參議院共和黨籍參選人朗恩遭攻擊。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，明尼蘇達州在1月7日發生一起重大事件，一名美國移民和海關執法局（United States Immigration and Customs Enforcement，ICE）探員開槍擊斃美國白人女性示威者古德（Renee Nicole Good），讓該州成為全國性移民抗爭的焦點。

朗恩在佛州眾多共和黨參議員競爭者中，財力與聲量皆處於劣勢。然而他積極參與全國議題，不惜從美國東南端的佛州，長途跋涉至北部的明尼蘇達州發起示威活動。

朗恩頭部遭利刃刺傷流血。（圖／美聯社）

衝突發生時，朗恩與當地立場不同的民眾先是口角爭執。當地民眾包圍朗恩後，有民眾疑似以利刃刺中朗恩的後腦，導致他頭部流血。這起流血衝突讓原本知名度不高的他，一夕之間獲得全國性關注。

當朗恩與隨行助理試圖上車撤離時，部分群眾持續包圍車輛並踹踢車門，場面一度混亂。

朗恩事後對外稱，攻擊他的是「瘋狂的白人共產主義左翼暴徒」。他表示慶幸自己當天有穿防彈背心參加活動，不然傷勢可能更嚴重。

明尼蘇達州警方目前正在偵辦此案，並全力追緝涉案的攻擊者。

