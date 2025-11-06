共和黨地方選舉失利 川普嘆「我不在選票上」與政府關門為主因
美國總統川普於當地時間4日迎來任內第一場地方選舉，民主黨連續取得勝利，分別拿下紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長。對此，川普表示，共和黨敗選主因為聯邦政府持續關門，以及「自己不在選票上」。
美國於當地時間4日舉行地方與州級市長選舉，這也是美國總統川普任內第一場地方選舉。不過，選舉結果由民主黨取得壓倒性勝利，分別拿下紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長，被視為川普執政表現的重大警訊。
對此，川普在白宮與共和黨參議員共進早餐時表示，原本就不預期會贏，因為那是非常偏向民主黨的地區，政府關門也是對共和黨不利的重要因素。川普認為，聯邦政府關門顯示參議院僵局對共和黨在政治上造成了負面影響。
美國聯邦政府5日邁入關門第36天，打破聯邦政府關門最長紀錄，川普指出，政府關門不是共和黨一手造成，不過必須盡快讓政府重新開門。另外，川普也在個人社群媒體上提到，根據民調，自己不在選票上也是輸掉選舉的因素之一。
