共和黨扳回一城！田納西特別選舉拿下眾議員 川普大讚「偉大的夜晚」

美國共和黨候選人范厄普斯，12月2日在田納西州特別選舉當晚，宣布當選聯邦眾議員，並發表勝選感言。美聯社



美國田納西州2日舉行聯邦眾議院補選的特別選舉，共和黨候選人范厄普斯（Matt Van Epps）打敗民主黨對手，保住這個支持共和黨的深紅州。田納西補選看似為美國總統川普與共和黨增加勝績，但僅領先對手個位數百分點的結果，仍為明年期中選舉投下變數。

共和黨扳回一城、拿下田納西補選

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據已開出的95%選票，范厄普斯領先對手、民主黨候選人貝恩（Aftyn Behn）近9個百分點。

川普2日晚間在自家社群Truth Social連發2則文恭喜范厄普斯，其中一則寫道：「恭喜范厄普斯在偉大的田納西州國會選舉大贏！激進左派的民主黨人使盡渾身解數攻擊他，包括數百萬美元的資金。共和黨又迎來一個偉大的夜晚！川普總統。」

根據聯邦選舉文件，貝恩截至11月12日的募款金額比范厄普斯多出近24萬美元。共和黨與民主黨的超級政治行動委員會皆投入數百萬美元至這場選戰。

共和黨將貝恩塑造成激進左派，並凸顯她過往的一些言論，包括她在2020年於社群平台發布、後來刪除的貼文，內容呼籲刪除警察預算。

當MS NOW電視頻道日前追問相關貼文時，貝恩表示自己已無印象，並強調希望聚焦生活成本等她認為對選民更具重要性的議題。

路透社報導，范厄普斯曾擔任田納西州總務部部長，他將接替已於今年7月辭職、轉往民間公司任職的前眾議員葛林（Mark Green）於田納西州第7選區留下的席位。

去年川普大勝和前眾議員皆大勝 共和黨真的贏了嗎？

然而，去年的美國總統大選，川普在田納西州大贏22個百分點；葛林去年贏得連任時，得票也比民主黨對手高出超過21個百分點。

艾默生學院與《國會山莊報》上週公布的最新調查則顯示，這場特別選舉可能呈現激烈競爭。不過，包括美聯社與NBC新聞在內的多家美國媒體均預測范厄普斯勝選。

范厄普斯在勝選聲明中感謝川普「堅定不移的支持」，並表示：「川普總統全力支持我們，這是勝負關鍵。我進入國會後，也會全力支持他。」

其他可能影響眾議院席次的特別選舉

在今年於佛羅里達、維吉尼亞與亞利桑那舉行的4場國會特別選舉中，民主黨得票率平均比該黨在去年總統大選的表現高出18個百分點。

並且，民主黨還在上月舉行的紐約市長、維吉尼亞州州長及紐澤西州州長選舉告捷，加州選民則以公投方式通過重劃國會選區地圖。民主黨放眼明年期中選舉，要翻轉多達5席共和黨掌控的席位。

未來幾個月，國會眾議院可能因部分議員退休與特別選舉陸續登場，使議席版圖再度變動。

共和黨籍眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）將於明年1月5日辭去喬治亞州席位。德州選民將於1月31日進行決選，選出接替3月過世的民主黨籍眾議員特納（Sylvester Turner）的人選。

紐澤西州薛瑞爾（Mikie Sherrill）辭去眾議員，上月當選州長，第11選區的選民將於4月16日選出接任的眾議員。

多項民調顯示，選民對生活成本深感憂慮，其中包括醫療費用持續攀升等議題。

眾院補選也影響艾普斯坦案？

10月1日聯邦機構資金耗盡後，民主黨人發動創紀錄的43天政府關門。最終，8名民主黨員與黨友跑票，表決同意結束僵局，條件是本月稍後就醫改法案進行投票。民主黨人希望延長《平價醫療法》（Affordable Care Act）的補貼，影響2400萬人的這項法案將於年底到期。

共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）選擇延至11月12日，才為今年9月23日於特別選舉當選亞利桑那州聯邦眾議員的民主黨人葛里哈瓦（Adelita Grijalva）主持宣誓，凸顯眾議院一票之差的關鍵性。

強生當時以政府關門及國會未復會為由，延後葛里哈瓦的宣誓就職超過7週，創下國會史上最長等待就職紀錄。葛里哈瓦就職後，成為第218名請願書簽名眾議員，啟動「公開艾普斯坦非機密檔案」排入表決議程。這項表決上月18日在參眾兩院通過。

