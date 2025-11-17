共和黨推立法制裁俄商業往來國 最高課500%關稅

寒冬逼近，俄羅斯軍隊密集攻擊烏克蘭的基礎電力設施，俄烏戰爭的消耗戰還持續著，美國總統川普積極斡旋，讓雙方達成停火協議，但態度多變。川普在16日表示，所屬的共和黨正研議立法，制裁所有與俄羅斯有商業往來的國家，最高可能開徵500%的關稅，而他也將支持這項切斷莫斯科資金來源的政策。據了解，俄羅斯能源的主要買家為印度與中國。

面對記者提問國會是否應該立法向俄羅斯和蒲亭施壓，聽說共和黨正這樣做，美國總統川普則回應，「我覺得可以，任何與俄羅斯做生意的國家，都將受到非常嚴厲的制裁，我們打算把伊朗加進去。」

烏克蘭的冬天，平均氣溫為零下6℃到零下17℃，而為了填補因俄烏戰爭造成的能源缺口，總統澤倫斯基宣布，烏克蘭將從明（2026）年1月開始接收希臘的天然氣，至於所需的進口費將近20億歐元、約台幣724.3億元，烏克蘭政府表示，將向國內銀行和西方盟國融資籌措。

希臘總理米佐塔基斯表示，「兩國關係呈現新的關鍵層面，一條新的、安全的能源動脈，正從南向北延伸，從希臘到烏克蘭。」

烏克蘭總統澤倫斯基表示，目前正努力與俄羅斯展開戰俘交換談判，要求讓1200名的烏克蘭平民回家。相較於烏克蘭的期盼，另一個與俄羅斯接壤，並且擁有長達1340公里邊界線的芬蘭，則沒那麼樂觀。芬蘭總統史塔布強調，俄羅斯在歐洲發動難以預測的混合戰和資訊戰，各國應保持沉著冷靜。

芬蘭總統史塔布指出，「對於實現停火或是開啟和平談判，我沒有那麼樂觀，至今年是這樣的，我的意思是，如果能在2到3月份取得一些進展 那就很好了。」

史塔布表示，他可以向川普表達對俄烏戰爭局勢的看法，只要川普聽得進去他十分之一的想法就很好了。史塔布會這麼說，是因為芬蘭在1940年代，與俄羅斯發生了兩場戰役，總共失去了10%的領土，隨後同意保持軍事中立。但一直到俄羅斯對烏克蘭展開大規模的進攻後，芬蘭才改變立場，加入北約。

