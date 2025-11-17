共和黨擬推新法案！川普：與俄做生意的國家將受到「非常嚴厲」制裁

根據《路透社》報導，美國總統川普（Donald Trump）週日表示，共和黨正著手推動一項法案，將對任何與俄羅斯有商業往來的國家實施制裁，他也提到，伊朗可能會被納入制裁名單之中。

川普說，「這是我提出的，所以只要與俄羅斯做生意的國家，都會受到『非常嚴厲』的制裁。」

在此之前，美國已針對俄羅斯祭出新一波制裁，川普上月宣布制裁俄國兩家最大石油公司，試圖切斷俄方金流逼迫俄方重回談判桌。當時俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）回應，制裁對俄經濟影響有限，並警告若俄方減少供應，國際油價恐將進一步上漲。

