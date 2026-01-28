共和黨秘密會議音檔流出！資深參議員警告選舉遭「血洗」...川普震怒飆髒話

川普遭爆飆罵共和黨大佬髒話。圖／翻攝自白宮臉書

美國將於11月進行期中選舉，不過近期因川普關稅爭議，加上國內物價飆漲，共和黨內部掀起質疑聲浪。美國新聞網站《Axios》獨家披露，有意參選2028年美國總統的共和黨德州參議員克魯茲（Ted Cruz）勸諫川普，未來恐面臨選舉大敗、彈劾下場，遭川普飆罵「去你的」。

根據《Axios》取得共和黨人士提供、近10分鐘的錄音檔，內容來自2025年初、年中，2場與金主的私人會議中的發言，克魯茲當場抨擊了副總統范斯 （JD Vance），大酸川普的關稅政策相當愚蠢，並警告金主「川普的關稅可能會摧毀經濟，導致他被彈劾。」

川普對世界祭出關稅...克魯茲曾打電話勸諫

克魯茲透露，川普2025年4月提出關稅政策時，曾和其他幾位參議員急忙打給川普，要求他取消這項政策，那次通話持續到了午夜，不過溝通過程並不順利，甚至被川普破口大罵。

川普遭爆飆罵共和黨大佬髒話。圖／翻攝自白宮臉書

美國內憂巨大...克魯茲警告川普也遭飆髒話

克魯茲表示，他也曾警告川普「總統先生，如果到了2026年11月（期中選舉）時，人們的401k退休金帳戶下跌30%，超市物價上漲10%~20%，我們（共和黨）選情將被血洗。」

共和黨德州參議員克魯茲（Ted Cruz）。圖／翻攝自Ted Cruz X

此外，克魯茲稱自己當時也明白地告訴川普「你會失去眾議院、失去參議院，接下來的2年裡，你每週都會面臨彈劾。」不過換來的卻是川普高聲飆罵「去你的」。



