共和黨秘密錄音曝！川普狂罵他「Fxxk you」

[NOWnews今日新聞] 美國共和黨近日遭曝光一段秘密錄音，參議員克魯茲私下向金主透露，曾警告總統川普關稅政策若造成物價上漲、經濟惡化，期中選舉恐遭血洗，而川普的回應是當場飆罵「Fxxk You」。

美國新聞網站Axios近日取得一段錄音，德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）在與金主的私人會面中，抨擊副總統范斯（JD Vance）及川普的關稅政策。

這段共和黨消息人士提供的祕密錄音共有兩段，總長約10分鐘，錄製時間是去年年初和年中。其中一段錄音中，克魯茲向金主展現自己是傳統的自由貿易、支持干預主義的共和黨，以便在2028年黨內總統初選時，應對鷹派色彩較淡的范斯，批評范斯是保守派播客主持人卡爾森（Tucker Carlson）的旗子。

另一段錄音中，克魯茲向金主透露，去年4月初川普提出關稅政策後，他與其他幾位參議員曾與川普通電話，敦促川普取消關稅政策，通話一直持續到午夜，且非常不順利，川普「大吼大叫、破口大罵」。

克魯茲回憶，當時他向川普示警，如果到2026年11月，美國人的401K退休金帳戶縮水30%、超市物價上漲10到30%，那麼共和黨在期中選舉將會遭到血洗，「你會失去眾議院、參議院，接下來兩年內，美你每週都會面臨彈劾」。而川普的回應是，「X你的，泰德。（Fxxk You,Ted）」。

