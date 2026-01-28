共和黨秘密錄音流出！參議員警告選舉恐遭「血洗」 川普怒飆髒話

美國總統川普向共和黨議員飆罵髒話。（AP）

據美國新聞網站《Axios》取得的秘密錄音，美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）透露，他曾警告總統川普，若物價持續上漲、經濟情勢惡化，共和黨期中選舉恐遭「血洗」，卻換來對方怒罵。

據美國新聞網站《Axios》取得的秘密錄音，在一場共和黨內部聚會中，美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）告訴金主，他曾警告總統川普，若到2026年11月期中選舉時，美國民眾的401（K）退休帳戶縮水30%，而超市物價上漲10%至20%，共和黨「將被血洗」。

廣告 廣告

錄音內容顯示，克魯茲（Ted Cruz）進一步告訴川普，屆時共和黨可能同時失去眾議院與參議院控制權，而川普在接下來的兩年內，可能都會面臨彈劾壓力。對此，川普在通話中飆罵髒話，場面相當火爆。

克魯茲（Ted Cruz）在錄音中回憶，川普於去年4月初宣布關稅政策後，他與多名共和黨參議員曾致電白宮，試圖說服川普撤回相關措施，而電話一路談到午夜，氣氛卻相當緊張，川普不僅態度強硬，還不斷提高音量、出口成髒。





更多《鏡新聞》報導

川普怒升南韓關稅 藍白續惡搞刀鍘台灣？1／痛批南韓國會延宕 川普突宣布：關稅15%提高至25%

川普怒升南韓關稅 藍白續惡搞刀鍘台灣？3／南韓關稅提高至25% 美商會：不樂見台灣發生一樣情況

英相施凱爾訪中前夕 傳中國駭入英歷任首相幕僚手機數年