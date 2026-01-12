共和黨議員拋震撼彈！暗示美軍最快今晚突襲 終結伊朗長達數十年暴政

共和黨資深參議員葛拉漢（左）拋出震撼彈，突向台下觀眾暗示，美國可能最快在「今晚」就會對伊朗採取軍事行動。（翻攝自葛拉漢X）

隨著伊朗境內反政府示威愈演愈烈，美國政壇鷹派領袖、共和黨資深參議員葛拉漢（Lindsey Graham）11日晚間拋出震撼彈。他在出席猶太組織「Tzedek Association」的募款活動時，神情嚴肅地突然縮短演講篇幅，並向台下觀眾暗示，美國可能最快在「今晚」就會對伊朗採取軍事行動。

綜合外媒報導，葛拉漢直言，伊朗的暴政政權必須終結，並公開呼籲總統川普直接下令除掉伊朗最高領導人哈米尼，將其形容為「現代希特勒」與「宗教納粹」，強調唯有剷除這些壓迫者，才能讓伊朗人民獲得真正的自由。

葛拉漢在接受《福斯新聞》訪問時進一步強調，若他是總統，將會直接針對那些殺害平民的領導層採取行動。他深信，採取強硬軍事干預不僅能回應伊朗人民的勇氣，更能引發連鎖效應，包括切斷哈瑪斯與真主黨的恐怖主義資金鏈，甚至促成以色列與沙烏地阿拉伯的世紀和平協議。他更在社群平台X上信心滿滿地宣告「援軍即將抵達」，並稱讚川普是「加強版雷根」，正站在歷史的關鍵轉捩點，準備終結這場長達數十年的惡夢。

這番強硬表態的背後，是伊朗境內極其慘烈的人權危機。根據總部位於美國的維權組織「人權運動者新聞社」（HRANA）最新統計，在過去短短15天的示威活動中，已有至少544人死於當局的血腥鎮壓，其中包括8名無辜兒童，另有超過1萬681人被捕後投入監獄。儘管伊朗議會發言人警告美國切勿「誤判形勢」，並在議場內高喊反美口號，但美國國務院顯然已採取硬碰硬的立場，國務卿盧比歐也已與以色列總理納坦雅胡就介入行動進行密切溝通。

目前白宮內部對於是否採取「直接軍事打擊」仍有不同聲音。部分消息指出，由於擔心哈米尼可能尋求俄羅斯庇護，目前的方案多傾向非直接軍事打擊，部分參議員也警告，動武恐激起伊朗民族主義的集結。然而，隨著葛拉漢拋出「今晚就是那個時刻」的驚人之語，全球目光已聚焦華盛頓，觀察川普是否會真的採取斬首行動或大規模空襲，來回應這場近年來最嚴重的地緣政治危機。

