共和黨選舉再挫敗：喬州選區被翻轉、俄州長民調落後、印州選區劃分遭倒戈

美國總統川普及其共和黨陣營近日遭遇多次政治挫敗。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）及其共和黨陣營近期面臨一連串的政治挫敗與黨內分歧，不僅在關鍵州的國會選區劃分提案上遭受重大打擊，喬治亞州的選舉也失利。

《福斯新聞》與 X 帳號「CALL TO ACTIVISM」報導指出，川普總統在印第安納州力推的一項國會選區重劃地圖案在州參議院遭到否決，該提案原是共和黨新增兩個傾右的國會選區，並爭取到眾議院議長強生（Mike Johnson）與參議員范斯（JD Vance）的大力支持。然而，最終結果卻是 21 席共和黨州參議員加所有 10 位民主黨參議員，共同投下反對票。

川普總統在印第安納州力推的一項國會選區重劃地圖案在州參議院遭到否決。 圖：擷自維基百科

對此，川普先是聲稱自己沒有為此案努力工作，但在不到一分鐘後，又轉而威脅印第安納州參議院共和黨領袖布雷（Rodric Bray），揚言將派初選挑戰者來對抗他。

與此同時，過去一直是川普堅定盟友的眾議員瑪喬麗·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene）近日公開表達了對川普的強烈不滿。X 帳號「Stand Up For Trump」引述格林的話表示：「我被一個我為之奮鬥了六年的人稱為叛徒。而且我免費給予了他我的忠誠。」她隨後反擊，指出「叛徒是服務外國和自身利益的美國人」。

X 帳號「JohnZhangSV」引述她的話稱：「我真的很為川普總統感到難過，我發自內心地這麼覺得。一個人如果長期充滿仇恨，動輒惡語相向、進行人身攻擊，為了達到自己的目的不惜對別人說謊，這樣的處境一定是艱難的。」

美國共和黨眾議員馬喬麗·泰勒·格林。 圖：取自馬喬麗·泰勒·格林Facebook

而此次選戰，在喬治亞州一個原本由共和黨操縱劃分的選區中，一名民主黨候選人意外獲勝。該選區在去年總統大選時，川普曾以 12% 的優勢獲勝。此外，在被視為傳統紅州的俄亥俄州，州長競選的最新民調也顯示出對共和黨不利的趨勢。X 帳號「lazydjay」發布的民調結果顯示，民主黨候選人艾米・阿克頓（Amy Acton）的支持率為 46%，略微領先共和黨候選人維韋克·拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）的45%。民調指出，共和黨候選人的支持率下降了 4%，而民主黨候選人則上升了 7%。

