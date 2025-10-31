共和黨4名議員倒戈，美參院表決推翻川普對等關稅！專家不看好眾院過關，黨內叛變恐功敗垂成

雖然參院已經明確做出決議，但這很可能只是一次短命的宣示。因為根據美國的立法程序，參院的決議案接下來必須送交聯邦眾議院進行表決，但共和黨主導的眾院已多次封殺類似的立法嘗試。華府的觀察家們普遍認為，參院下達的「休戰詔書，幾乎不可能在眾議院獲得投票的機會，對於川普「對等關稅」的封殺嘗試，終將在共和黨掌控的「防火牆」前無聲消亡。

四騎士的背叛：自由貿易的幽靈重返國會山莊

這次參院表決的焦點，無疑是那四位選擇「叛變」的共和黨參議員，而肯塔基州的聯邦參議員蘭德・保羅（Rand Paul）是其中最引人注目的面孔。作為一位堅定的自由意志主義者，保羅一直是共和黨內對保護主義政策最直言不諱的批評者。他與另外三名共和黨同僚的倒戈，共同構成了推翻總統政策所需的關鍵多數。

這四位共和黨議員的反叛行動，也是黨內對於川普「美國優先」（America First）政策發起的一次正面挑戰。川普自上任以來，便將「對等關稅」奉為圭臬，其核心邏輯據稱是「任何貿易夥伴對美國商品徵收關稅，美國便應對其施加同等稅率的報復性關稅」。這項政策顛覆了共和黨數十年來信奉自由貿易的傳統，將美國帶入了一場與中國、歐洲盟友乃至全球多個經濟體的貿易戰之中。

這四位共和黨參議員的投票，象徵共和黨的「古典自由貿易」精神短暫回歸，也代表他們選區農民、製造商與消費者的巨大壓力。這些共和黨支持者在貿易戰中承受著外國報復性關稅、進口原料成本上漲與終端消費品價格飆升的多重打擊。參議院的這次表決，可以被視為是經濟現實對政治意識形態的一次強力反撲。

峰會墨跡未乾，後院已然起火

值得注意的是，這次投票的時間點也充滿了政治的諷刺意味。就在不久前，川普才剛剛結束與中國國家主席習近平的元首峰會，而關稅正是川普手中最重要的談判籌碼與外交槓桿。川普運用關稅稅率的增減，試圖在芬太尼、稀土等議題上與北京達成交易。然而當他在世界舞台上扮演著「交易大師」的角色時，美國的政治後院卻試圖奪走川普手中的關稅魔杖，這也凸顯了川普政府在貿易政策上面臨的內外困境。

這次參議院的決議，無疑是向全球釋放了一個混亂且矛盾的信號。它讓美國的盟友與對手同時看到，美國的貿易政策不僅取決於總統的一時興起，更受到國內政治力量的嚴重牽制。這種不確定性，將使得任何國家在與華盛頓進行長期經貿談判時，都不得不心存疑慮。可惜眾院共和黨領導層對川普的忠誠度遠高於他們的參院同僚。他們視維護總統的標誌性政策為其首要政治任務，並將有效利用議事規則，阻止任何可能讓總統「難堪」的法案進入院會表決程序，因此參院的表決更像一次高調的政治異義，卻不是一次有效的阻止行動。

