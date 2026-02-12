共和黨6票倒戈！ 美眾院通過決議：川普對加拿大關稅遭否決

美國今年將舉行期中選舉，共和黨控制兩院多數的局面可能受到挑戰 圖 : 翻攝自IC Photo

[Newtalk新聞] 據美國國會最新表決結果，由共和黨主導的美國眾議院 2 月 12 日通過一項決議，撤銷總統川普對加拿大徵收關稅所依據的緊急狀態聲明。該決議由民主黨提出，最終以 219：211 票過關，其中 6 名共和黨議員倒戈支持，使這項被視為本屆政府標誌性經濟政策的措施遭到公開否決。

這 6 名與民主黨一同投票的共和黨議員，包括內布拉斯加州聯邦眾議員唐．培根、加利福尼亞州聯邦眾議員凱文．基利、肯塔基州聯邦眾議員托馬斯．馬西、華盛頓州聯邦眾議員丹．紐豪斯、賓夕法尼亞州聯邦眾議員布萊恩．菲茨帕特里克，及科羅拉多州聯邦眾議員傑夫．赫德。民主黨方面，來自緬因州的中間派議員賈里德．戈爾登則與多數共和黨人同一陣線，反對該決議。

廣告 廣告

此案對路易斯安那州共和黨籍眾議院議長強生而言，是一次重大挫敗。由於未能成功整合黨團，在支持川普政策上出現裂痕。該決議接下來將送交參議院審議。儘管參議院去年曾以些微跨黨派多數通過類似決議，但仍需重新表決。若參院通過，只需簡單多數即可送交總統，無需一般立法所需的 60 票門檻。不過外界普遍預期，川普幾乎必然動用否決權，而國會也難以湊足兩院各三分之二多數推翻否決。

表決結束後，川普隨即在其真實社群平台發文警告倒戈議員：「任何在眾議院或參議院投票反對關稅的共和黨人，到了大選時刻必將承擔嚴重後果，初選也不例外！」

約翰遜則試圖淡化影響。他在國會大廈對記者表示，川普「並不為此惱火」，「他明白當下的局勢。這不會波及或改變他的政策。他有權否決這些提案。」然而，這項決議被視為共和黨內部對川普貿易政策不滿情緒升高的具體展現。部分黨內人士對其激進且不可預測的關稅策略抱持疑慮，特別是在選舉年背景下，對產業與選區經濟影響的擔憂浮上檯面。

事實上，這已是約翰遜兩天內第二次重大挫敗。共和黨領導層 2 月 11 日晚間未能通過一項程序性法案，原本試圖將關稅決議的表決延後數月。約翰遜主張，應等待聯邦最高法院就川普關稅措施合法性做出裁決後再行處理，預計該裁決將於今年夏天出爐。當時，馬西、基利與培根同樣與民主黨站在同一陣線。

培根透露，在 2 月 11 日投票前，他承受來自包括白宮在內的「各方」壓力，甚至有人提出交換條件，但他拒絕說明細節。培根表示：「我是基於原則投票的。他們試圖做些政治交易，我理解，他們只是在履行職責。我不是在批評他們，」並補充說：「他們想給內布拉斯加州一些甜頭，但我說，『那其他 49 個州怎麼辦？這不只是內布拉斯加州的事。』」民主黨方面則計畫針對川普對巴西及其他國家的關稅發起更多表決，未來數週可能再度加深共和黨內部分歧。

此次表決得以成行，源於《國際緊急經濟權力法》中的一項特殊條款。該法允許國會透過快速通道機制，挑戰總統以緊急狀態為依據實施的經濟措施。民主黨此次選擇針對加拿大關稅提出挑戰，是因為川普援引加拿大涉及芬太尼走私威脅作為課稅理由，儘管實際來自該國的相關毒品數量極為有限。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普揚言卡關美加新跨境大橋! 通車前夕突放話：不補償就別想開

川普破天荒! 白宮州長會議首次拒邀民主黨 艾普斯坦文件提他3.8萬次 疑曾遭勒索