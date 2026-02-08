共善盛舉暖寒冬 天慈功德會發放關懷金助976戶

（記者陳志仁／新北報導）用愛匯聚善緣，溫馨守護人間！社團法人中華民國天慈愛心功德會7日攜手新北市政府、靈鷲山護法會新北市A區志工團、大願隊及多個慈善服務單位，在新北市三重綜合體育館舉辦關懷金發放活動，以「共善盛舉、好事共辦」的行動力，協助976戶弱勢家庭溫暖過冬。

圖／天慈愛心功德會、靈鷲山護法會新北市A區多個慈善服務單位，溫馨發放千戶關懷金。（天慈愛心功德會提供）

隨著載送關懷戶的遊覽車抵達，來自靈鷲山護法會新北市A區志工團及大願隊共80名志工，並結合新莊區工商婦女企業管理協會、國際獅子會300B1區新北市精華獅子會、中華民國紳士協會三重分會、新北市世界華人工商婦女企管協會等團體，上百位善心人士投入服務，分工合作，讓活動順利進行。

圖／新北市政府社會局長李美珍（右）頒發感謝狀給天慈愛心功德會理事長鄭呂碧雪（左）。（天慈愛心功德會提供）

新北市政府社會局長李美珍親頒感謝狀，感謝所有協力單位、熱心贊助者、區里長及志工攜手付出，讓愛心不缺席，期盼這份善意能持續擴散，讓更多需要的人感受到溫暖；天慈愛心功德會第16屆理事長、靈鷲山護法會副總會長鄭呂碧雪認為，愛心是社會互助共生的重要力量，每一場服務都是修行的實踐，透過做好事、說好話、存好心，累積善業，讓社會與世界持續向善、更加美好。

天慈愛心功德會自1994年成立以來，長期深耕地方、關懷弱勢，結合社會各界資源無私奉獻；此次活動特別感謝德一診所林雪驥院長、德霖醫院管理顧問有限公司吳偉聰總經理、板橋中區扶輪社社長張玉梅、勵得公司董事長江茂昆與呂秋霓賢伉儷，及三重區秀江里里長鄭得興、陳貴美等人，並感謝三重區長王坤南與54位里長的接力支持，讓愛心能順利傳遞。

