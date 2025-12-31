共圍台軍演「真的要開戰」？ 網曝1訊號：出現就要跑





有網友在PTT發文表示，近日中共解放軍在台灣近海進行史上規模最大的「正義使命-2025」軍演，令他不禁好奇，「什麼訊號是代表真的要開戰？」貼文一出，熱心網友紛紛回應，只要出現「1訊號」就代表真的要開戰了。

原PO表示，「每次都軍演，怕下次軍演到一半就打過來，所以看到什麼訊號，是真的要開戰的訊號？可以提早買機票跑路？有沒有八卦？」

貼文一出，網友紛紛回復，當美國宣布撤僑的時候就是訊號，「美國派飛機撤僑啊」、「美國人要跑了你就跟著跑就對」、「台股崩，很多人出國急售，外籍家屬移回母國」、「股市莫名跌停一週」、「房價突然下跌3成」。

根據《ETtoday》報導，前空軍司令部少校參謀官邱世卿曾提出「五大異常信號」，戰爭不會無預警發生，任何大型軍事行動，背後都會在政治、經濟、軍事、交通與外交層面留下蛛絲馬跡。

邱世卿說明，大眾可以從「政治語言」的變化觀察，例如官方聲明若頻繁出現「挑釁」、「警告」、「保衛」、「作戰」等高張力用詞，意味著情勢已升溫；反之，若持續傳遞「和平」、「穩定」、「攜手」等字眼，則代表局勢仍可控。

此外，邱世卿也提到，經濟面若出現資金大規模撤離、貿易異常，也可能是備戰徵兆；以軍事面來看，一旦出現以「軍演」為名的大規模兵力調動、搭配實彈演訓，可能不只是演習這麼單純。交通面則是航班大規模取消、列車改點或禁航公告，代表空域與戰區重疊，背後可能已啟動軍事部署。

而網友提到的撤僑，邱世卿也說，一旦出現外國駐台機構撤僑、暫停領務，或中斷兩岸官方聯繫管道，就極可能意味著衝突無可避免。

（封面圖／東森新聞）

