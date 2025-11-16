共寫庄事‧敘說庄聲桃竹苗客庄村史展現地方文化深厚底蘊

客家委員會客家文化發展中心十六日在臺灣客家文化館辦理「共寫庄事‧敘說庄聲」桃竹苗客庄村史第三期成果發表會，邀集十二組十六位客庄村史作者齊聚一堂，分享其於桃園市新屋區、大溪區、平鎮區、龍潭區、楊梅區，新竹縣關西鎮、新埔鎮，以及苗栗縣頭份市、苗栗市、三灣鄉等地村史撰寫成果。歷經近兩年的田野踏查、訪談紀錄與資料撰寫，作者們以文字記錄村落的發展脈絡與生活樣貌，呈現客庄社會的真實風景與人文底蘊。

客發中心「客庄村史撰寫輔導計畫」已邁入第三期，計畫旨在地方故事的蒐整與書寫中，梳理地方文史脈絡，建構聚落居民的歷史感，同時藉由作者與社區之間的交流互動，書寫共同的歷史，激發社區意識與凝聚力，並透過本計畫長期輔導陪伴機制，建立穩定的共學平台，培育更多村史書寫的種子作者，攜手為客庄聚落建構共同記憶與歷史圖景。

成果發表會內容豐富，宛如一場獨具匠心的「畢業典禮」，活動特別邀請國立雲林科技大學黃衍明教授、明新科技大學范明煥教授，以及苗栗縣政府文化觀光局黃智群參議與村史作者對談，分別就村史書寫的文化價值、田野方法與社區參等面向進行深度交流，引導思考村史在文化保存、教育推廣與社區發展中的長遠意義，讓現場討論更為充實而多元（見圖）。

客家委員會客家文化發展中心何金樑主任表示，該中心近年積極推動「客庄村史撰寫計畫」，逐步建立在地知識體系，並已出版二十三冊村史專書，即將接力推出七冊新作。本期成果發表後將安排出版，預計於明年度起陸續亮相，持續構築更完整的客家史觀與文化記錄網絡。同時，該中心也積極辦理「村史回村」工作坊，攜手在地單位共同推廣村史成果，深入客庄聚落，擾動在地能量，讓村史故事得以延續與傳揚。

除今日活動外，更多客庄村史新書資訊，歡迎前往本中心「好客商城」（網址：https://reurl.cc/bmNNXM）選購，再次細細品味客庄故事。