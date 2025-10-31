共度溫馨重陽節 三重重新日照青年與長輩跨世代合唱

10月29日是重陽節，30日三重重新市場大樓迴盪著歌聲、打擊聲與歡笑。新北市政府社會局委託財團法人中華民國唐氏症基金會辦理的三重重新障礙者日間照顧中心（以下簡稱「新北市三重重新日照」）與「新北市政府衛生局委託台灣受恩三重日照中心」，合作舉辦「跨世代音樂交流活動」，讓身心障礙青年與長輩們共同演出，透過音樂傳遞祝福，唱出屬於重陽佳節的溫馨與感動。

新北市政府社會局及衛生局積極活化公共空間，持續推動區域性社福設施整合，透過資源共享，在同一地點提供多元服務。重新市場大樓內設有障礙者日間照顧中心、公共托老日間照顧中心、銀髮社區據點、公共托育中心及活動中心，服務對象涵蓋嬰幼兒、身心障礙者、長者及社區居民，打造一處跨齡、共融的優質照顧與休憩空間。

廣告 廣告

新北市三重重新日照平時透過音樂課，培養身心障礙青年的節奏感與表達力。孩子們練習數月，透過這場活動首度表演。以歡樂的《心花開》與《節拍器》揭開序幕，笑容洋溢的演出與律動帶動在場長輩。接著，青年獻唱感恩之歌《聽我說謝謝你》，向所有長輩與照顧者獻上誠摯謝意，感謝他們給予演出的機會與溫暖的回應

壓軸歌曲《月亮代表我的心》更邀請所有參與者一同合唱，熟悉的旋律喚起長輩們的回憶，也在音樂中找到情感的連結與共鳴，長輩們平常喜歡唱卡啦OK，孩子們特地練習這一首歌，也讓長輩們相當開心。

不只是「你唱我聽」到，而是「我們一起」，身心障礙青年與長輩在共唱的過程中，學會了尊重與接納，笑聲與掌聲取代了年齡與身心的隔閡，現場氛圍溫馨感人。新北市三重重新日照與台灣受恩三重日照中心同棟相鄰，期望藉由更多互動交流，不僅彼此更熟悉，也能進一步融入社區，成為社區共融的好鄰居。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，高齡社會與多元共融議題日益受到重視，音樂是跨越年齡與身心差異的橋樑，拉近彼此距離，成為彼此理解與支持的起點。未來也盼望持續推動類似的跨齡共融活動，讓社區中不同族群因音樂相遇、因理解而靠近，一起創造一個共融、更友善關懷的社會。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為共度溫馨重陽節 三重重新日照青年與長輩跨世代合唱