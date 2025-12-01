共抗中國! 日要賣菲「03式地對空導彈」兩國非正式磋商 北京嗆聲了....

「03式地對空導彈」 圖 : 翻攝自參考網

[Newtalk新聞] 據日本《共同社》昨天 ( 11 月 30 日 ) 報導，日本政府已就出口航空自衛隊防空導彈「03式地對空導彈」事宜與菲律賓展開非正式磋商。相關人士透露，日菲兩國政府已就導彈的出口問題交換了意見，菲方明確表達了希望將其引入本國軍隊的意願。

報導稱，日本政府計畫于明年上半年廢除現行規定——該規定目前僅允許出口用於非作戰目的的 5 大類防衛裝備。一旦正式決定廢除，日本政府將迅速啟動針對具體出口事項的實質性討論。多名相關人士 30 日透露了這一消息，顯示出日本政府在高市早苗等人推動下積極推動防衛裝備出口的明確立場。

「03式地對空導彈」發射車。 圖 : 翻攝自環球網

日本新版《防衛裝備轉移三原則》和運用指針允許向海外出口用於「救援、運輸、警戒、監視、掃雷」5 類非戰鬥目的領域的武器裝備。自民黨與日本維新會已在聯合執政協議書中寫明，將於 2026 年廢除上述 5 大類限制。

《共同社》稱，外界擔憂，在缺乏國會充分參與的情況下，5 大類限制的調整以及具備殺傷能力的導彈出口可能被「漸進式」推進，引發廣泛憂慮。近日，日本首次向美國出口自衛隊使用的「愛國者」地對空導彈。

日本首相高市早苗內閣的支持率為75%，與10月前次調查的74%幾乎持平，不支持僅有18%。 圖：翻攝自 X《台湾史.jp》

中國外交部發言人此前表示，由於近代日本軍國主義的侵略歷史，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會的高度關注。近年來，日方大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，不斷放寬武器出口限制，謀求突破性軍力發展。中國敦促日方切實尊重周邊鄰國的安全關切，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

