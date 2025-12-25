共推台灣未來帳戶 黃國昌轟比撥補台電划算
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（25）日二度合體，共同開記者會宣布將提案推動設立「台灣未來帳戶」（Taiwan Future Account，TFA,），由國家以制度化方式支持育兒家庭，從孩子出生開始累積資源，12歲以下孩童每人先存5萬新台幣，每年再存入1萬。黃國昌痛批政府解決少子化問題成立的少子女化辦公室根本沒有成立，並指出每年投資1130億在國家未來希望身上，比每年撥補台電1000億還值得。
出生率世界倒數第一 少子女化辦公室成立跳票
國民黨與民眾黨今日聯合在張榮發文教基金會舉辦「救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」，黃國昌致詞時表示，回顧過去9年，國民看到政府稅出金額從2016年1.9兆到現在破了3兆，年度預算每一年都在攀升，每一年都在提高，但是與此同時，台灣新生兒出生人數從2016年18萬，一路下降到今年恐怕連11萬都達不到。從一開始出生率1.18，在世界上已經排名倒數第一第二，結果到最近這一年跌到0.89，世界最後一名，看著這個怵目驚心的數字，怎麼能不擔憂，事實上若沒有拯救少子女化的危機，台灣未來根本沒有人可以承擔這麼大的扭曲的人口結構，沒人能夠從事生產，更沒人能夠守護這塊土地，這是實實在在的國安危機，這才是台灣現在最大的危機。
黃國昌說，民進黨政府一上任的時候，曾跟國人說少子女化是國安危機，所以要成立少子女化辦公室，他第一次當立委質詢好多次，請他們把開會紀錄交出來，不斷搪塞推諉，相信大部分人民都不知道，少子女化辦公室跟本從來沒成立過，這是他們在準備台灣未來帳戶相關研議過程當中，要求行政院、衛福部把少子女化辦公室運作資料交出來，衛福部官員終於說了大實話，少子女化辦公室從沒成立過，看到這樣的數字，「民進黨除了會做大內宣還會做什麼，除了會製造台灣內部對立撕裂，能不能幫台灣多做點事，幫下一代多做點事。」
黃國昌痛批，民進黨政府花台灣人民的錢從來沒少花過，每年稅出預算節節攀升，錢花到什麼地方去？民進黨政府想用各式語言包裝，玲琅滿目、破裂式的政策、破裂式的文宣說做了多少努力後，他指請教一個問題，過去9年做了什麼，如果過去9年的解方是正確的，「請告訴我為什麽台灣出生率長成這樣，代表民進黨過去9年處理少子女化不進反退，越做越糟糕，問題越來越嚴重」，正是因為這樣，民眾黨與國民黨合作要透過特別條例的方式成立「台灣未來帳戶」，施行期間在第一個階段設定為13年，0至12歲，等到施行期間將屆滿，誠實評估檢討實際成效，進一步是否調整內容，這個投資國家世代工程不是一次性補貼，是長期性投資
黃國昌指出，台灣未來帳戶的構想的確從美國川普總統的川普帳戶、今年夏天剛通過的大而美法案，也看到立委陳菁徽做的質詢，借鏡新加坡制度，要強調的是，這個錢投資下一代，留給下一代的不是債務，留給下一代是資產，是面對人生即將邁入，無論是選擇進入大學，或是選擇創業，或是選擇專業技術，每一位年滿18歲年輕人都可以有人生第一筆幫助他站起來、發展他未來，這個帳戶不僅是能夠促進每一個人都可以有最起碼的起跑點，防止年輕人剛成年就面臨貧窮的問題。
黃國昌指出，適用對象是所有台灣設籍滿0到12歲的兒童，帳戶所有權人就是兒童，不需要特別開戶，由政府直接幫0到12歲孩童設立帳戶，政府在設立帳戶的初始，投入第一筆5萬元，每一年政府會再存入1萬年，到12歲為止，而家長依照條件、他們的決定，可以選擇性要不要對存，也會鼓勵企業協助孩童發展未來，這個年度需要的預算，包括超徵稅額、累計稅際賸餘，都是未來可以使用的財源，基金初始規模依照現在260萬0至12歲孩童需1130億，採取委託經營、穩健投資模式，追蹤標的是以台股大盤為主，不可限定產業、個股、不可以使用槓桿，希望孩童成長，未來可以有的第一筆站起來的資金，是隨著台灣經濟成長而成長，兒童的未來、國家未來主人翁的未來，就是這塊土地的未來，跟著台灣一起成長。
投資兒童比撥補台電划算
黃國昌提到，適用上面會提出清楚的特別條例，進入立法院審議討論，也鼓勵朝野不同委員，甚至也鼓勵行政部門勇敢提出對案，在這一件投資國家未來，搶救少子女化危機，讓下一代可以看到是未來國家級工程，希望達到朝野攜手合作，今天跟鄭麗文坐在這，選擇在對的時間做對的事情，把國家資源投資在對的人身上。
黃國昌在聯訪時表示，這不是一次性補貼，而是長期性投資，第一筆5萬元，260萬人受惠，初始金額是1130億，投資在國家未來上真是太值得了，過去幾年撥補台電1000億好幾次，這個錢好像丟到水裡去，可能到了圖利特定綠能業者，或是綠色權貴不一樣，這是到每一個孩子的帳戶裡，看得到、長大用得到，是我們留給下一代不是負債，而是資產。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
生存遊戲玩家注意！裝扮涉安全疑慮、不聽勸 北捷即日起將遭拒載
2026黃敏惠挺綠營王美惠？張啓楷喊「謠言止於智者」：與黃是世交
追悼余家昶英勇阻張文殉身 北捷M7出口設置悼念牆
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 150
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 85
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 105
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊
藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 12
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 69
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 169
美職行情太差不去了「勝投王」有原航平加盟火腿
日職軟銀鷹隊王牌投手有原航平，季後成為自由球員，原本打算爭取赴美發展，無奈美職市場行情不如預期，最終決定放棄。現年33歲的有原航平，昨宣布轉隊，重返2020年曾效力過的火腿隊。太報 ・ 1 小時前 ・ 2
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 58
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 68
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 143
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 10
張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信 感謝余母：您將英雄帶來世上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 25
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 81
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
腰果、荔枝都上榜！10大常見有毒食物 醫示警：恐吃一點就致命
有毒的食物有哪些？曾被譽為「全球最帥醫生」的Doctor Mike指出，較常見的食物如未熟荔枝、未處理腰果等10樣，它們含有大小不一的毒性，達到一定劑量就可能引發食物中毒，也示警比較毒的食物如河豚（廚師未妥善處理）、發芽馬鈴薯「吃下去可能會殺了你」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 8
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 19
麻衣爸胰臟癌「只剩幾天」！醫喊「1症狀」是前兆：很難發現
日籍藝人佐藤麻衣2023年離婚後，原打算回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，她因此暫停工作。她23日表示，其父生命已進入倒數「只剩幾天」。醫師表示，研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 1 天前 ・ 45
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 43