共推台灣未來帳戶 黃國昌轟比撥補台電划算

▲民眾黨主席黃國昌指出成立「台灣未來帳戶」，投資在兒童上，比撥補台電值得。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.25）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（25）日二度合體，共同開記者會宣布將提案推動設立「台灣未來帳戶」（Taiwan Future Account，TFA,），由國家以制度化方式支持育兒家庭，從孩子出生開始累積資源，12歲以下孩童每人先存5萬新台幣，每年再存入1萬。黃國昌痛批政府解決少子化問題成立的少子女化辦公室根本沒有成立，並指出每年投資1130億在國家未來希望身上，比每年撥補台電1000億還值得。

出生率世界倒數第一 少子女化辦公室成立跳票

國民黨與民眾黨今日聯合在張榮發文教基金會舉辦「救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」，黃國昌致詞時表示，回顧過去9年，國民看到政府稅出金額從2016年1.9兆到現在破了3兆，年度預算每一年都在攀升，每一年都在提高，但是與此同時，台灣新生兒出生人數從2016年18萬，一路下降到今年恐怕連11萬都達不到。從一開始出生率1.18，在世界上已經排名倒數第一第二，結果到最近這一年跌到0.89，世界最後一名，看著這個怵目驚心的數字，怎麼能不擔憂，事實上若沒有拯救少子女化的危機，台灣未來根本沒有人可以承擔這麼大的扭曲的人口結構，沒人能夠從事生產，更沒人能夠守護這塊土地，這是實實在在的國安危機，這才是台灣現在最大的危機。

廣告 廣告

黃國昌說，民進黨政府一上任的時候，曾跟國人說少子女化是國安危機，所以要成立少子女化辦公室，他第一次當立委質詢好多次，請他們把開會紀錄交出來，不斷搪塞推諉，相信大部分人民都不知道，少子女化辦公室跟本從來沒成立過，這是他們在準備台灣未來帳戶相關研議過程當中，要求行政院、衛福部把少子女化辦公室運作資料交出來，衛福部官員終於說了大實話，少子女化辦公室從沒成立過，看到這樣的數字，「民進黨除了會做大內宣還會做什麼，除了會製造台灣內部對立撕裂，能不能幫台灣多做點事，幫下一代多做點事。」

黃國昌痛批，民進黨政府花台灣人民的錢從來沒少花過，每年稅出預算節節攀升，錢花到什麼地方去？民進黨政府想用各式語言包裝，玲琅滿目、破裂式的政策、破裂式的文宣說做了多少努力後，他指請教一個問題，過去9年做了什麼，如果過去9年的解方是正確的，「請告訴我為什麽台灣出生率長成這樣，代表民進黨過去9年處理少子女化不進反退，越做越糟糕，問題越來越嚴重」，正是因為這樣，民眾黨與國民黨合作要透過特別條例的方式成立「台灣未來帳戶」，施行期間在第一個階段設定為13年，0至12歲，等到施行期間將屆滿，誠實評估檢討實際成效，進一步是否調整內容，這個投資國家世代工程不是一次性補貼，是長期性投資

黃國昌指出，台灣未來帳戶的構想的確從美國川普總統的川普帳戶、今年夏天剛通過的大而美法案，也看到立委陳菁徽做的質詢，借鏡新加坡制度，要強調的是，這個錢投資下一代，留給下一代的不是債務，留給下一代是資產，是面對人生即將邁入，無論是選擇進入大學，或是選擇創業，或是選擇專業技術，每一位年滿18歲年輕人都可以有人生第一筆幫助他站起來、發展他未來，這個帳戶不僅是能夠促進每一個人都可以有最起碼的起跑點，防止年輕人剛成年就面臨貧窮的問題。

黃國昌指出，適用對象是所有台灣設籍滿0到12歲的兒童，帳戶所有權人就是兒童，不需要特別開戶，由政府直接幫0到12歲孩童設立帳戶，政府在設立帳戶的初始，投入第一筆5萬元，每一年政府會再存入1萬年，到12歲為止，而家長依照條件、他們的決定，可以選擇性要不要對存，也會鼓勵企業協助孩童發展未來，這個年度需要的預算，包括超徵稅額、累計稅際賸餘，都是未來可以使用的財源，基金初始規模依照現在260萬0至12歲孩童需1130億，採取委託經營、穩健投資模式，追蹤標的是以台股大盤為主，不可限定產業、個股、不可以使用槓桿，希望孩童成長，未來可以有的第一筆站起來的資金，是隨著台灣經濟成長而成長，兒童的未來、國家未來主人翁的未來，就是這塊土地的未來，跟著台灣一起成長。

投資兒童比撥補台電划算

黃國昌提到，適用上面會提出清楚的特別條例，進入立法院審議討論，也鼓勵朝野不同委員，甚至也鼓勵行政部門勇敢提出對案，在這一件投資國家未來，搶救少子女化危機，讓下一代可以看到是未來國家級工程，希望達到朝野攜手合作，今天跟鄭麗文坐在這，選擇在對的時間做對的事情，把國家資源投資在對的人身上。

黃國昌在聯訪時表示，這不是一次性補貼，而是長期性投資，第一筆5萬元，260萬人受惠，初始金額是1130億，投資在國家未來上真是太值得了，過去幾年撥補台電1000億好幾次，這個錢好像丟到水裡去，可能到了圖利特定綠能業者，或是綠色權貴不一樣，這是到每一個孩子的帳戶裡，看得到、長大用得到，是我們留給下一代不是負債，而是資產。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

生存遊戲玩家注意！裝扮涉安全疑慮、不聽勸 北捷即日起將遭拒載

2026黃敏惠挺綠營王美惠？張啓楷喊「謠言止於智者」：與黃是世交

追悼余家昶英勇阻張文殉身 北捷M7出口設置悼念牆