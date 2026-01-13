共推城市轉型與產業升級 高市府表揚7家日商深化合作關係

高雄市政府自2009年起，每年持續辦理日商企業表揚活動，展現市府對日商企業的高度重視，並鼓勵其持續深耕、擴大投資高雄。第16屆「高雄同心日－台日共創雙贏」暨在地日商企業表揚典禮12日登場，由高雄市副市長羅達生親自表揚台灣大橋精密、亞洲不二電國際貿易、淀鋼國際、桂川夢企業、台灣開滋、台灣關西塗料及台灣尼得科儀器等7家長期深耕高雄的日商企業，肯定對高雄產業發展與就業創造的具體貢獻。

圖說：經發局長廖泰翔、高雄市副市長羅達生、日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長、日本人會高雄支部加藤支部長（左至右）合影，展現台日合作情誼與夥伴關係。(圖片來源:高雄市經發局提供)

羅達生表示，近年高雄憑藉港灣城市優勢帶動產業轉型有成，從半導體S廊帶的建構、亞灣5G AIoT創新園區的成形，到傳統產業的AI導入、淨零轉型，建構完整產業生態系。自市長陳其邁上任以來，高雄已吸引國內外大廠落地投資突破9千5百億元，許多日商夥伴也看好高雄、加碼投資，從高雄展望全球市場新局。

這次獲獎日企涵蓋精密機械、製造、商業餐飲服務等多元產業類型，展現日本企業長期深耕高雄、與城市共同成長的成果，市府未來將持續優化投資服務與產業環境，深化與日商夥伴的合作關係，共同推動城市轉型與產業升級。

日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長表示，感謝高市府長期以來對日商企業的支持與照顧，在企業投資初期的設點評估、行政協調到後續營運階段，皆提供即時且周到的協助，讓日商能夠安心在高雄長期深耕；近年高雄在半導體、AI、人才培育、淨零轉型及綠色金融等面向快速推進，期盼未來持續深化台日在產業、技術與市場面的合作，共同推動區域與城市的長遠發展。

日本人會高雄支部長加藤雅弘表示，表揚活動自2010年辦理至今累計表揚逾60家日本企業，能獲得市府肯定是莫大的榮幸與鼓舞，面對人工智慧、脫碳與再生能源等快速變革，日本人會高雄支部將在高雄市政府及日台交流協會的支持下，持續努力，攜手打造永續發展的社會。

