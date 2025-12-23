共擘城市建設願景 中市府攜手不動產建築開發商業同業公會舉辦友善城市座談會

友善城市座談會-座談會合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府22日攜手台中市不動產建築開發商業同業公會，共同舉辦「114年台中市友善城市諮詢策進座談會」，由市府副秘書長林育鴻，率領市府團隊與產業界代表進行面對面交流，廣納各界建言，深化公私協力。

林副秘書長表示，恭喜謝麟兒理事長接任公會第17屆理事長，也感謝前任理事長、林正雄名譽理事長長期以來的付出，隨著台中市逐步邁向具國際格局的城市發展，不動產建築開發商業同業公會身處建設推動第一線，對城市發展貢獻良多。市府高度重視產業界對政策推動的意見與回饋，友善城市座談會作為重要溝通平台，自2009迄今已持續辦理逾10多年，會中所提出的多項建言，對市政建設推展助益甚鉅，期盼未來持續攜手合作，共同打造更加宜居的台中。

此次座談會聚焦於台中市容積移轉相關規定、建築法規及使用執照審查流程等議題進行討論。其中公會相當關注容移作業要點（草案）修法的進度，市府都發局長李正偉回應表示，後續草案修正，除了將條件式適度放寬最小建築單元管制外，也將就包含文資類型容移整合、是否須完整取得所需公保地產權、已領使照停車空間變更使用及容移可移入量體管控等規定修正。

都發局表示，為廣納各界意見，都發局已於今年12月16日召開座談會，彙整各公會建議，作為後續滾動檢討與調整參考。會中公會成員就「台中市領有使用執照建築基地範圍內部分土地申請建築處理原則」檢討方式提出修正建議，都發局說明處理原則訂定係以簡政便民為主，故須依規保障前後期建築許可的各方權利，將因個案條件，有不同的執行方式，都發局將會依照不同個案，研議納入建築法規小組或建築爭議小組討論，但尚無法以通案方式辦理。

另外也回應公會反應申請使用執照過程中，因須檢附五大管線文件造成時程拉長問題，都發局說明流程精進部分，將規劃透過施工管理e化系統APP推播提醒及增置欄位勾稽功能，於申報屋頂板勘驗備查時，APP就會自動提醒起、承、監造人同步辦理相關文件申請，爭取縮短使照核發作業時程。

公會亦提案表示於辦理保存登記時，因為空間名稱未統一，易造成登記管理問題，地政局說明，原則登記機關受理建物第一次測量及建物保存第一次登記案件時，主要依據主管建築機關核發的使用執照及圖說標示等資料審理，但如果有發生相關圖說內容不符或錯誤等情形，可請公會就個案協助提供申請內容疑義事項等資料，以利該局協助檢討研議。

座談會過程從法令規定、法規執行方式到申請流程精進的探討，都是希望能打造更友善、幸福、宜居城市，然而城市發展不僅著重於硬體建設，更關乎市民在城市中生活的安全與安心。

都發局說明，在盧市長帶領下，台中市持續以「宜居城市-永續發展」作為政策重心，在提案討論流程結束後，特別邀請交通局副局長江俊良及都發局進行人本交通相關政策與措施的業務分享，深化各界對市府推動方向的理解。

此次座談會廣邀台中市不動產建築開發商業同業公會成員，以及市府相關局處首長與代表出席，市議員李中亦到場督促聆聽專業意見。會中公會各代表感謝市府能藉此會議持續傾聽業界聲音，共同為打造宜居幸福城市發展而共同努力。林副秘書長感謝各界熱情與會，並表示將延續座談會辦理精神，在推動各項政策與計畫落實的過程中，持續集思廣益，使政策研擬更加周延，進而建構中台灣完整且具前瞻性的區域發展藍圖。