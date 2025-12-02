共植百株樹苗 國立宜蘭大學正式啟動百年校慶系列活動

▲國立宜蘭大學迎接百年校慶，產官學各界共同按鈕為系列慶祝活動啟動儀式。

【記者 林明益／宜蘭 報導】「宜大躍百年 蛻變展風華」，國立宜蘭大學慶祝百年校慶活動12月2日在植樹活動儀式正式啟動，校長陳威戎歡迎各屆校友在明年5月百年校慶日「回娘家」，共同分享學校成長的喜悅。

國立宜蘭大學「百年校慶啟動儀式暨植樹活動」2日上午假城南校區舉行，正式為百年校慶系列活動拉開序幕，本次活動以「傳承、永續、共榮」為主軸，由國立宜蘭大學校長陳威戎主持，現場貴賓雲集，包括宜蘭縣代理縣長林茂盛、仰山文教基金會創辦人前行政院長游錫堃、竹科管理局局長胡世民、宜蘭市長陳美玲、農業部農糧署宜蘭分署長林美華、知名文學家黃春明、台灣福昌集團董事長楊杰、全信製藥董事長李春男及宜蘭大學校友總會理事長陳俊雄與夫人校務顧問陳秀暖、副理事長張清枝、常務監事林鴻忠、傑出校友聯誼會長陳正宏等理監事校友多人到場共襄盛舉，並一起簽名植樹，共迎宜大下個百年。

▲宜大慶百年植樹活動，右起宜大校長陳威戎、前行政院長游錫堃(中)、宜大校友總會理事長陳俊雄(左)留影。

陳威戎校長致詞表示，宜蘭大學自1926年創校至今，秉持「篤學力行、敬業樂群」校訓，百餘年來培育無數優秀人才，「百年不是總結，是啟程」宜大將以「AI賦能、永續加值、社會責任」三大核心策略邁向下一個百年。前行政院長游錫堃應邀致詞，感觸良深，特別以七分鐘時間以宜大「深耕蘭陽、接軌國際、再創風華」為題，講述宜蘭大學從日治的宜蘭農林學校到省立宜蘭農工職業學校、再到國立宜蘭農專及宜蘭大學的過程點滴。

陳威戎校長隨後再以「百年新篇章 宜大引領改變」上台報告「宜大邁向嶄新百年」行程，除今日的植樹啟動儀式，包括12月16日下午將在宜大校園大草皮進行「百年校慶倒數鐘揭牌儀式」，2026年3月21日辦理「宜大躍百年、千里來團圓」百桌辦桌歡宴、2026年4月舉行「昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽」、2026年5月6日舉行「百年校慶慶祝大會」、5月7日舉行「諾貝爾獎大師校園講座」及2026年5月進行「講座教授黃春明文學週」、「百年校慶音樂會演唱會」等系列活動，呈現宜大豐富的學術能量與國際視野。

▲應邀為宜大百年校慶啟動暨植樹的各界貴賓合影。

另外今日的重頭戲植樹行動，象徵「百年樹人、永續深耕」，活動前特別邀請前羅東林務處長林鴻忠介紹「楓香樹、光臘樹、流蘇樹、厚葉石斑木、山芙蓉」等五種樹的特色，每種20株樹苗總共一百株，邀請現場100位來賓植樹，並簽名見證，共同敲響宜大下一個精彩百週年新樂章。(照片記者林明益攝)