共機今環台軍演 賴清德發聲：不會升高衝突挑起爭端

總統賴清德。資料照



中國解放軍東部戰區今（12/29）日突然宣布要在台灣周遭發動「正義使命—2025軍演」，總統賴清德晚間強調，「我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」

國防部在臉書貼文表示，針對今日共軍機艦動態，國軍嚴密監控並執行立即備戰操演。三軍部隊與海巡同仁，嚴陣以待！

賴清德留言表示，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。他說，也要請國人一起給海巡、國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵。「我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」

