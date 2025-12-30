共機俯瞰台北101？軍武專家揭手法

▲中國解放軍和官媒放上一張自稱是俯瞰101大樓的無人機俯瞰照，但畫面卻相當模糊，軍武專家揭露拍攝手法和背後目的。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區昨（29）日起無預警宣布實施「正義使命－2025」圍台軍演，中國官媒央視29日晚間釋出一段自稱是俯瞰台北101大樓的畫面，強調是由解放軍的無人機拍攝。不過，這段意圖要造成恐慌和輿論戰的畫面，隨即被軍武研究專家揭穿背後的手法與目的。

台灣最大的軍武同好線上社群、執筆多家媒體軍武專欄的軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」發文指出，這張中國官媒發布宣稱「俯瞰台北」的黑白偵照圖引發迴響和恐慌，但他呼籲民眾應避免被認知戰，可回歸專業的影像情報分析來判讀這張照片。

若由中國官媒釋出的影像可觀察地理特徵，他指出，畫面最前方是淡水河出海口，左側是淡水，右側是八里與台北港，且橫跨河口的淡江大橋主塔清晰可見，由於主塔結構完整，應可推測為近期拍攝，且視線沿著淡水河一路向內延伸至重陽大橋和三重，最終聚焦在台北101大樓與南山廣場，這是西北方往東南方拍攝的「淡水河谷視線」，與中國官媒宣稱的「由上而下」俯瞰完全不同，這張照片呈現的是「極度扁平」的視角。

這張照片可能是用何種手法拍攝？「世界特種部隊與軍武資料庫」指出，圖中台北101看起來距離淡水河口非常近，彷彿就在八里對岸。這正是攝影光學中典型的「長焦壓縮感（Lens Compression）」；當使用如軍用光電偵蒐系統的紅外線或高倍率光學鏡頭等超長焦鏡頭從極遠處拍攝，背景與前景的距離感會大幅被壓縮，使得前後景物看起來就像貼在一起，這是長焦鏡頭的「視覺欺騙」。

他提到，無論是長航時無人機或高空偵察機，其實不需要進入淡水河口上空，只要在台灣海峽中線以東、鄰接區（24浬）甚至領海基線外緣的高空盤旋，利用高倍率光電球（EO/IR Turret）往淡水河口的缺口「看進去」，就能拍出這種效果。

​為何中國要發布這張圖？「世界特種部隊與軍武資料庫」研判，這是為了向台灣民眾展示解放軍的ISR（情報、監視、偵察）能力已經能全天候、清晰地監控淡水河口這一戰略要道，利用民眾對光學透視的不了解，藉此製造兵臨城下的錯覺和心理恐慌，是低成本高效益的認知作戰。

他也特別提醒，這樣的照片除了測試台灣對「視距內」偵察機的反應紅線，同時也藉機挑戰社會輿論的承受度，因會有民眾開始質問「既然看到了，我軍為什麼不把這種在門口窺探的飛機打下來？」；但他提到，這張照片的拍攝位置，極可能位於領空之外的防空識別區（ADIZ）或鄰接區。在國際法上，位於領空區域的軍機，我方無權擊落，只能伴飛監控。若真切入領空，各國對非武裝偵察機處置仍抱持謹慎態度，就連中國解放軍面對菲律賓公務機在南海人工島的拍攝都不敢輕舉妄動，而是用驅離、發射熱焰彈干擾。

有什麼方式可反制這樣的挑釁行動？「世界特種部隊與軍武資料庫」指出，面對這種「貼著紅線飛」的空中相機，成熟的軍事反應並非只有「開火擊落」一種選項，雷達監控，電子干擾、未來以無人機升空監控無人機，甚至不小心擦撞，都是國際通用的反制手段，也可避免直接用飛彈擊落給對方「主動挑起戰端」的藉口來升級衝突。



​最後，他也提醒這張照片帶來的輿論操作，提醒了民眾在未來的台海防衛作戰中，「視覺心理防線」與實體防空網一樣重要。

