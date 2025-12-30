共機俯瞰101？ 謝寒冰提一疑點：仍須更多影像曝光

大陸解放軍昨（29）日宣布對台進行「正義使命-2025」演習，東部戰區亦在當日發布飛行員自拍微視頻，並以繁體字喊話「這麼近、那麼美，隨時到臺北」。而大陸當日晚間《新聞聯播》播出的演習畫面中，更出現台北101大樓的影像。對此，資深媒體人謝寒冰表示，該畫面看似是在晚間拍攝，但卻有光線問題之類的相關疑點，仍需待解放軍曝光更多影像，方能判斷戰機位置，若假設畫面是真的在台北市拍下，那情況就非常嚴重。

謝寒冰29日在節目《中天辣晚報》表示，該影片很明顯在台北市所拍，「如果解放軍是從那個淡海那邊那樣拍過來的話，不可能拍到這樣的景象。」謝寒冰也指出，從這個角度看過去，差不多就是台北東半部往南邊拍過去，加上又有飛機起降，所以離中央機場不是很遠。

謝寒冰語鋒一轉指出，假設這個影片是真的，就有個奇怪的問題，因為影片看起來像晚上拍攝，但台北晚上應該不會這麼暗，周邊的大樓應該遠比這個影片中要亮很多。謝寒冰也分析，要看解放軍後續是不是有其他一些影片出來，才能夠仔細去判斷他的位置，但假設該畫面真的是在台北市拍的，那情況就非常嚴重，「已經不是距離台灣幾海浬的問題，是他根本就已經在台北市。」

針對解放軍無人機俯瞰台北101大廈，節目同場嘉賓、退役陸軍少將栗正傑也表示「確實有可能」。栗正傑進一步說明，解放軍機「無偵」系列屬於隱身式偵查戰機，加上機身塗料又是反雷達波的話，國軍的雷達可能無法偵獲。至於共機是否已進入台灣12海里之內航線，「若這張照片確實由大陸解放軍所拍下，那台灣真的要特別注意了。」

「解放軍可以拍到這種照片，代表他就可以對這個地方實施攻擊，」栗正傑強調，還好影片拍的是101大樓，只是台北市的一個地標大樓，但是如果說哪一天拍的是總統府的話，總統賴清德就要特別注意到。栗正傑也說，此次解放軍軍演，可能就是告訴台灣，「無偵」系列無人機確實可以進入台北市、如入無人之境。

