共機共艦持續擾台 美積欠台武器金額達6725億

中共擾台不間斷，國防部13日發布偵獲共機9架次，其中，逾越中線進入北部、西南空域4架次，結合共艦7艘襲擾台海。

國軍嚴密應處，F-16V升空，反制共機威脅，卻也陷入中共消耗戰困境，國軍加速戰機耗損，急需新血加入，但向美採購的66架F-16V新機，至今一架都沒有抵台，反映出美台軍售嚴重延宕。根據美國喬治梅森大學所做的台灣安全監測，11月最新統計顯示，美國積欠台灣武器金額達到6725億元。

國民黨立委李彥秀說：「包括台灣最需要的防空、制海裝備，已經嚴重影響到台灣因應2027年的挑戰嚇阻力量，要預算急如星火，催交貨卻慢如郎中，這就是民進黨偽善的真實面。」

美台軍售延宕走向常態化，主要涵蓋三大武器，包括66架F-16V，原定明（2026）年全數交貨，美方目前持續趕工。另外，AGM-154C飛彈，原本今年、明年要抵台，延長到2027年、2028年，至於MK-48重型魚雷，多次調整交運期程，最晚到2028年全數交運，恐造成台灣空防出現空窗期，無法提升海軍的反艦、反潛能力。

淡江戰略所副教授林穎佑表示，「如果今天你生產來不及，但是我們已經兵凶戰危，或者是我們的區域局勢升高的時候，你美國是可以現在直接使用的熱彈，或是熱雷直接給我們台灣，用這個方式去快速補齊我們在彈藥上面的一個缺口。」

不過，國造飛彈則傳來好消息，中科院以代號「鋒隼專案」，打造台版AGM-158攻陸飛彈，射程超過500公里，歷經多次飛測失敗，傳出上個月首次測試成功，力拚明年完成作戰測評，有望列為量產名單。