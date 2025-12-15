共機再度擾台！3架次現蹤 1架逾越海峽中線

國防部指出，偵獲共軍3架次進入我方空域，其中1架次逾越台灣海峽中線，進入西南空域。（翻攝畫面）

國防部今（15日）公布最新共軍擾台動態，指出自14日上午6時起至今日上午6時止，解放軍持續在台海周邊活動，國軍共偵獲中國軍機3架次進入我方周邊空域，其中1架次逾越台灣海峽中線，進入西南空域，相關動態全程均在國軍掌握之中。

國防部說明，除空中動態外，同一時段內也同步偵獲中國軍艦8艘，持續在台海周邊海域活動，呈現海、空兵力同時施壓的態勢。面對共軍動態，國軍已依標準作業程序，派遣任務機、艦艇前往應對，並運用岸置飛彈系統，全程嚴密監控、妥善處置。

國防部指出，解放軍近期持續以常態化方式派遣兵力在台海周邊活動，藉此測試我方反應能力並增加區域軍事壓力。國軍對此均保持高度警戒，確保我方空域與海域安全，並隨時因應各種突發狀況。

國防部強調，國軍官兵均依敵情威脅程度審慎應對，相關行動符合防衛需求，請國人安心。國防部也將持續對外公布台海周邊軍事動態，讓社會大眾即時掌握最新情勢。

