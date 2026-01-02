共機去年闖攔截區 數量增2倍

國防部發言人孫立方。（本報資料照片）

台海周邊擾台強度提升，國防部發言人孫立方2日表示，去年台海周邊的共艦數量增幅約23％，進入我攔截應變區的共機數量則增加2倍，代表平時與戰時的差距縮小，更難分辨。此外，國防部也公布元旦中共機艦動態，其中偵獲空飄氣球2顆，其中1顆甚至橫貫台灣，飛越澎湖、台中及花蓮上空。

孫立方昨接受媒體專訪指出，民眾對每日的共機動態資訊可能有點麻木，但以去年數據跟前2年比較來看，出現在台海周邊的共機大概較前一年增加7％，船艦的部分增長大約23％，如果再把區域限制在我軍攔截的應變區範圍、更加接近台灣的話，飛機的數量則幾乎增長2倍。

他說明，這些數字代表中共兵力不只在我方應變區，還擴散到周邊區域，所以這是非常全面性的威脅，除了形成數量上的壓力外，「共軍由訓轉演、由演轉戰及灰色應處的差距已愈來愈小，我們很難切出平時跟戰時的差別。」

另外，國防部昨日也公布元旦當天中共機艦動態，截至昨日清晨6時止的24小時內，總計偵獲共艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動；同時，亦偵獲空飄氣球2顆穿越北部海域與橫貫台灣，不過，未發現共機襲擾。國軍皆運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部進一步指出，自1日晚間6時40分至8時10分，於基隆西北93浬偵獲1顆空飄氣球向東飛行，高度3萬1000呎；另外，自晚間8時25分至10時05分，於台中西南92浬偵獲另1顆空飄氣球向東北飛行，高度2萬6000呎，而從動態圖可見這顆氣球更先後飛越澎湖、台中及花蓮上空，最終疑在我空域消失。