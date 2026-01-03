共機又來了！國防部偵獲1戰機越中線、1顆空飄氣球

中共戰機。（圖／國防部提供）





國防部今日（3日）上午9時發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態。根據最新偵獲資料顯示，自115年1月2日（星期五）0600時至115年1月3日（星期六）0600時止，共偵獲共機4架次、共艦6艘及公務船1艘，持續在臺海周邊活動。

1架共機逾越海峽中線 國軍監控應處

在偵獲的4架次共機中，其中1架次主戰機於昨日1005時至1405時之間，逾越海峽中線進入我中部空域。針對中共機、艦活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，實施嚴密監控與應處。

偵獲中共空飄氣球1顆 高度約48000呎

除機艦動態外，國防部於此時段內亦偵獲中共空飄氣球1顆。該氣球於1月2日0825時被偵獲，地點位於臺中西北57浬，高度約48000呎，隨後於同日1025時消失。

共機擾台示意圖。（圖／國防部提供）

