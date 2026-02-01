共機擾台近5年飆升15倍！民進黨：中國軍事野心擴張威脅台海與印太

記者盧素梅／台北報導

共機近年不斷地擾台，民進黨中國部今（1）日公布統計，共機擾台架次在過去5年急遽攀升，從2020年380架次到2025年5,709架次，成長近15倍，顯示中國正以擴張性的軍事野心為核心，系統性推動改變現狀的行動，而對台軍事壓迫，就是其野心的起點與試驗場。

民進黨中國部在臉書發文指出，近年來，台海安全情勢持續惡化，第一島鏈整體緊張程度同步升高。若回到實際的軍事行為與戰略布局觀察，可以清楚看見一條連續且一致的主線：中國正以擴張性的軍事野心為核心，系統性推動改變現狀的行動，台海只是其中最關鍵的一環。

廣告 廣告

民進黨中國部並指出，中國共機擾台，已從零星行動，演變為高頻率與日常化的常態操作。過去5年共機擾台架次急遽攀升：從2020 年 380 架次、2021 年 960 架次、2022 年 1,738 架次、2023 年 4,734 架次、2024 年 5,107 架次、2025 年持續維持在 5,709 架次的高頻程度，成長近 15 倍。

民進黨中國部直指，這種量級與節奏，清楚顯示中國已將台海納入其「灰色地帶行動」的核心場域，用以測試威懾效果、消耗防衛資源，並想藉此逐步推移既有安全邊界。

民進黨中國部指出，2025 年中國密集實施「海峽雷霆-A」、「正義使命」等大型演訓，演練內容涵蓋聯合作戰、海空封鎖與精準打擊，演訓區域多次逼近我方 12 海里領海與領空基線。這類行動將對台企圖具體轉化為可執行的軍事方案，擴張野心顯露無疑，並嚴重威脅印太區域和平。

民進黨中國部並指出，中國的戰略目標並未止步於台灣。在尖閣諸島、日本海、黃海與南海，中國同步推進高強度軍事與準軍事行動，以低於戰爭門檻的方式，逐步累積區域優勢。更高度操作2025 年「九三大閱兵」，與俄羅斯、北韓、伊朗等威權國家站在一起，不僅對內動員，更是公開宣示：中國已將軍事力量視為推動其國際野心的主要工具。黃海、東海、台海、南海與各項軍事威嚇作為，並非分散事件，而是同一套擴張邏輯下的不同區域，各地都有可能擦搶走火。

民進黨中國部表示，美國在最新安全與國防文件中明確指出，中國軍力發展已由威懾導向全面備戰，並持續強化反介入／區域拒止能力。此外，日本、澳洲、菲律賓、歐盟及 G7 國家亦多次公開示警，中共以準軍事與灰色地帶方式片面改變現狀，正成為印太安全的主要風險來源。

民進黨中國部並表示，台海與印太局勢升溫，完全源自中共持續以軍事化手段挑戰既有秩序。從例行擾台、大規模實戰化軍演，到結合政治動員的軍事展示，其對台政策的威脅性不容忽視，並將嚴重破壞區域和平與穩定。

更多三立新聞網報導

綠基隆議員初選登記截止！「美女議員」許睿慈領表未登記 黨部了解中

「市場掃街」接地氣！何志偉以跑馬拉松精神努力

北市議員「不小心中頭獎800萬」！網靠1線索揪潛在名單

賴清德：產業赴美合作 打造台灣成世界產業日不落國

