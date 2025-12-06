共機擾台 空飄氣球逼近12浬線

大陸解放軍海軍近期多艘艦艇出海，引發外界熱議。國防部昨日也公布了中共機艦動態，資料顯示自5日6時起的24小時內，共偵獲共機29架次，其中逾越中線進入北部、中部及西南空域者計19架次，當中多架飛機甚至深入我ADIZ、緊貼24浬鄰接區飛行，還包括一顆越線氣球進犯至24浬線內，在接近12浬空域消失；另有共艦6艘次持續在台海周邊活動。

據國防部公布的動態圖指出，自5日下午14時整至下午18時20分止，於北部空域偵獲輔戰機計2架次；上午08時40分至下午19時20分偵獲主、輔戰機及無人機共計23架次，其中15架次逾越中線深入我北部及西南防空識別區，並緊貼北、中、南24浬鄰接區；而西南空域方面，自下午14時35分至下午20時整共偵獲主、輔戰機計4架次。

此外，國防部也公布一顆中共的空飄氣球，自下午16時50分至下午17時55分，從基隆西北方94浬的海峽中線以西，越線飄至我空域，並在逼近我12浬線後消失，飛行高度約26000英呎。值得注意的是，解放軍前次空飄氣球襲擾是上月25日，與此次位置相近，但高度只有19000英尺，最終消失在24浬鄰接區外，而非如本次直接進犯至24浬線內。