共機擾台 16架次越中線 韓國受惠 陸團遊日少8成

日方「台灣有事」發言引發中日關係緊張，賴清德總統日前大啖日本壽司料理力挺日本，大陸解放軍也對東部外海加強軍事恫嚇。國防部近日公布的中共機艦動態資訊顯示，解放軍以「聯合戰備警巡」之名進行規模演練，光是20日就有共機16架次逾越海峽中線，甚至多架直接深入我西南空域。

國防部自20日上午6時至21日上午6時止，共偵獲共機29架次、共艦7艘次在我周邊活動；其中，高達16架次逾越海峽中線進入我北部、中部以及西南部；從區域圖來看，特別是在西南空域尤為深入。

國防部說明，自20日下午15時10分至18時40分，於台灣北部空域偵獲輔戰機計2架次；另外，海峽中線西側自昨日8時25分至19時35分，偵獲主、輔戰機及無人機共計26架次，其中16架逾越海峽中線進入我西北空域及深入我西南空域；另一方面，更外圍的西南空域，自昨日15時15分至18時20分止，偵獲輔戰機計1架次。

而路透引述消息人士和郵輪時刻表報導，由於陸日陷入外交爭端，大陸郵輪業者連忙避開日本港口，反而刺激了韓國旅遊需求。像郵輪愛達．魔都號原定12月造訪日本福岡、佐世保、長崎三站，最新時刻表卻顯示將跳過日本，並在濟州島逗留31至57小時，而非原先約9小時。

日本旅遊業者表示，對陸團訂單大幅下降，損失可能高達8成；反觀韓國旅遊、郵輪、航空業者迅速「備位」迎陸客。

大陸央視報導，在官方提醒公民近期避免前往日本後，大陸赴日旅遊訂單大幅縮水。11月15日以來，各大航空公司超過54萬張飛往日本的機票被取消，赴日旅遊遭遇「退訂寒流」。

大陸駐日使館21日在社群平台X祭出《聯合國憲章》無須安理會授權「敵國條款」，用中日雙語發帖指出：「《聯合國憲章》專門設立「敵國條款」，規定德義日等法西斯或軍國主義國家的任何一國，有再次實施侵略政策的步驟，中法蘇英美等聯合國創始成員國，有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。」